Befasia e Maxi Lopez në ‘MasterChef Argentina’: ‘Shpatulla e derrit e Wandës”!
Transmetuar më 20-10-2025, 12:45

ARGJENTINE – Kanë kaluar vite, me fëmijë të mesëm dhe grindje, por trekëndëshi i dashurisë midis Wanda Narës, Maxi Lopez dhe Mauro Icardi vazhdon të krijojë bujë. Këtë herë, megjithatë, është më i gjallë se episodet e mëparshme.

Vendndodhja është në Masterchef Celebrity Argentina, të prezantuar nga vetë prezantuesja. Ndërkohë, Maxi Lopez është midis konkurrentëve. Gjatë episodeve të para, ka pasur shumë referenca për të kaluarën e tyre romantike, por nuk ka arritur kurrë në pikën ku ishte e mërkura e kaluar.

Befasia e Maxi Lopez dhe e Wanda Narës në Masterchef Argentina

Në episodin e fundit, Maxi Lopez, mes entuziazmit të konkurrentëve të tjerë, prezantoi pjatën e tij, duke e quajtur "Shpatulla e derrit e Wandës".

Të gjithë shpërthyen në të qeshura, nga gjyqtarët te konkurrentët, madje edhe vetë Wanda Nara, e cila e mbuloi gojën me dorë për t’u përpjekur të përmbante veten.

Ish-sulmuesi i Catanias tha: "Ajo më parë pëlqente bondiola (shpatulla e derrit). E di që tani i pëlqejnë hamburgerët, por ajo ishte një pjatë që e gatuante shumë kohë më parë." Hamburgeri i referohet disa bisedave që dolën në pah midis Mauro Icardit dhe Wanda Narës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

