2026: Viti i ndarjeve të mëdha për 4 shenja të zodiakut — fundi që për to nuk do të ketë kthim pas

Mesazhi i yjeve për vitin 2026: Ky nuk është një vit për të mbajtur gjallë marrëdhënie që kanë humbur kuptimin. Është koha për t’u shkëputur nga e kaluara, për të mbyllur plagët dhe për të ecur drejt një dashurie më të pjekur e të sinqertë. Ndarjet e këtij viti nuk janë humbje – janë fillime të reja, të ndërtuara mbi të vërtetën
Viti 2026 do të jetë një periudhë vendimtare për shumë shenja të horoskopit, sidomos në fushën e marrëdhënieve. Planetët e mëdhenj si Urani, Saturni, Neptuni dhe Plutoni do të sjellin lëkundje të thella, duke nxjerrë në sipërfaqe të vërteta që janë fshehur për kohë të gjatë. Lidhjet që janë mbajtur vetëm nga rutina ose frika e vetmisë do të përballen me një fund përfundimtar. Ky nuk është një vit ndarjesh të lehta – por një vit çlirimi, që sjell hapësirë për rilindje emocionale dhe ndërtim të marrëdhënieve më të ndershme.
Për ata që kanë tranzite të rëndësishme të Venus–Saturn (p.sh., Venus në një shenjë ose shtëpi dhe Saturn që e aspekton direkt) — është koha që të shohin nëse marrëdhënia është e qëndrueshme, ose thjesht e mbajtur nga frika, zakoni apo obligimi.
Për shenjat që janë nën ndikimin e fundit të Uranit tek Demi, (deri në prill 2026) — është një periudhë ku struktura e marrëdhënieve, veçanërisht ato që angazhojnë vlerat, sigurinë, shtëpinë, mund të ndryshojë rrënjësisht.
Tranziti i Saturnit te Peshqit e sjell mesazhin: duhet të përfundohen faza që nuk shërbejnë më, të vendosen kufij të shëndetshëm dhe të hapet hapësirë për diçka më autentike.
—
Akrepi
Për Akrepat e lindur në fund të kohës së shenjës, viti 2026 shënon një kthesë të fortë. Urani në shtëpinë e 7-të do të qëndrojë deri më 26 prill 2026, duke sjellë ngjarje të papritura në marrëdhëniet afatgjata. Lidhjet e mbajtura me vështirësi, ato që janë bërë burim tensioni ose varësie emocionale, do të marrin fund menjëherë dhe pa kthim. Është një periudhë e dhimbshme, por domosdoshme për t’u çliruar nga e kaluara dhe për të rifituar veten.
—
Shigjetari (ditët e para të shenjës)
Pas 26 prillit 2026, kur Urani kalon në Binjakë, shumë Shigjetarë do të ndihen nën presion për të bërë ndryshime të mëdha. Mund të ketë përplasje në çift, ndarje të papritura ose ndjenjën se rrugët po ndahen në mënyrë natyrale. Liria, që është thelbësore për këtë shenjë, do të kërkojë hapësirë — dhe nëse marrëdhënia ka humbur frymëmarrjen, do të vijë një fund i menjëhershëm. Pas ndarjes, do të ndiesh lehtësim dhe rilindje.
—
Peshorja
Për Peshoret e lindura në ditët e para, Saturni dhe Neptuni në Dash do të krijojnë tension në çift. Kjo përballje planetare do të sjellë momente sqarimi dhe zgjidhje të dhimbshme. Nëse lidhja është ndërtuar mbi iluzione apo mungesë stabiliteti, ajo do të shembet vetë. Edhe pse mund të jetë e vështirë të pranosh ndarjen, ajo do të ndihmojë të kuptosh çfarë do në të vërtetë nga dashuria — jo thjesht një partner, por një ekuilibër të brendshëm.
—
Luani
Për Luanët, viti 2026 do të jetë një provë e vërtetë zemre. Plutoni në Ujor do të ndriçojë çdo dobësi në marrëdhënie, duke e bërë të pamundur fshehjen pas krenarisë ose nostalgjisë. Çiftet që kanë kaluar kriza më parë mund të përballen me ndarjen përfundimtare. Nuk do të ketë më vend për kompromis: ose lidhja transformohet plotësisht, ose përfundon. Edhe pse fundi mund të duket i ashpër, do të hapë një cikël të ri personal dhe emocional.
