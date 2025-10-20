Shkoi si turist në Itali, 18-vjeçari shqiptar kapet duke trafikuar kokainë!

Karabinierët e Parmës në Itali kanë arrestuar në fundjavë një 18-vjeçar shqiptar të përfshirë në rrjetin e shpërndarjes së kokainës dhe që kishte shkuar si turist në vendin fqinj.
Gjatë kontrollit fizik dhe në dhomën e hotelit ku po qëndronte, të dyshuarit iu gjetën mbi 100 gramëve kokainë, që nëse do shitej do i sillte fitime mbi 10 mijë euro.
I riu u pikas në zonën e rrugës Casa Bianca, të lagjes “Lubiana”.
Ai po ecte midis shtëpive aty pranë dhe, me të parë oficerët, shpejtoi hapin dhe u përpoq të largohej.
I identifikuar, gjatë ndalimit, ai u duk shumë nervoz dhe i tronditur, i paaftë të jepte një arsye të vlefshme për praninë e tij në zonë, duke i bërë oficerët të besonin se ai mund të fshihte diçka të paligjshme në personin e tij.
Gjatë kontrollit, brenda njërit prej xhepave të xhaketës që mbante veshur 18-vjeçari, oficerët gjetën gjashtë pako celofani që përmbanin atë që rezultoi të ishte “kokainë”, me një peshë totale prej pak më shumë se 5 gramë.
Në atë pikë, oficerët hetuan më tej, duke besuar se djali mund të jetonte vërtet në qytet.
I dyshuari refuzoi të jepte informacione të detajuara për qëndrimin, por hetimet zbuluan hotelin ku kishte rezervuar dhe dokumentet personale.
Brenda një dollapi kuzhine u gjet një substancë tjetër kokaine dhe materiale për paketimin.
Aty u zbuluan 91 gramë drogë, 16 pako të tjera të vulosura me nxehtësi që përmbanin kokainë me një peshë totale prej 15 gramësh dhe një shumë prej 185 eurosh në para të gatshme, që besohet të jenë të ardhura të mundshme nga aktiviteti kriminal, si dhe një peshore dixhitale.
Pas masës së sigurisë ai u la në masë arresti shtëpiak dhe pas procesit pritet të dëbohet nga vendi.
