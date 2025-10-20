‘Mbreti’ Leo Messi fiton një tjetër ‘Këpucën të Artë’!

SHBA – Ikona argjentinase shënoi një tregolësh në fitoren 5-2 ndaj Nashville të shtunën në mbrëmje, duke fituar çmimin “Këpuca e Artë” të Major League Soccer me 29 gola këtë sezon.
Inter Miami përfundoi i treti në renditjen e Konferencës Lindore dhe do të përballet përsëri me Nashville-n, i cili renditet i gjashti, duke filluar të premten në raundin hapës të ‘play-off’-eve të Kupës MLS.
E shtuna ishte Dita tradicionale e Vendimeve të ligës, dita e fundit e sezonit të rregullt kur të dy konferencat luanin ndeshje njëkohësisht me vende në ‘play-off’ dhe renditje në vijën e parë.
"E vërteta është se Leo ka qenë i jashtëzakonshëm, siç është zakonisht. Mendoj se nëse dikush kishte dyshime për sezonin e tij të rregullt, ai i ka sqaruar të gjitha. Ai me siguri do të shpërblehet me çmimin MVP", tha trajneri i Inter Miami, Javier Mascherano, pas ndeshjes.
Philadelphia Union kishte siguruar tashmë vendin e parë në Lindje dhe kishte fituar Kupën e Mbështetësve të ligës me një fitore 1-0 ndaj NYCFC më 4 tetor. Philadelphia siguroi gjithashtu avantazhin e fushës vendase gjatë gjithë ndeshjeve eliminatore dhe një vend në Kupën e Kampionëve CONCACAF 2026.
