Dosja Epstein/ Giuffre: Një kryeministër i njohur abuzoi me mua. Ai kënaqej kur unë lutesha për jetën time!

SHBA- Një fragment i ri në të cilin Virginia Giuffre, gruaja që u abuzua nga Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell para se të kryente vetëvrasje në moshën 41-vjeçare, përshkruan përdhunimin e saj brutal nga një "kryeministër shumë i njohur" është publikuar përpara botimit të librit të saj "Vajza e Askujt". Në këtë kapitull, Giuffre përshkruan se si iu lut Epstein të ndërhynte pasi politikani i paidentifikuar e detyroi të lutej për jetën e saj, por ai u përgjigj ftohtësisht se ishte thjesht pjesë e punës së saj.
"Pasi u trajtova kaq brutalisht dhe pastaj pashë reagimin e pandjeshëm të Epsteinit ndaj tmerrit që ndieja, më duhej ta pranoja se ai thjesht po më lavdëronte që të më mbante si vartëse të tij. Epsteinit i interesonte vetëm Epsteini,"shkruan ajo.
Giuffre shkruan gjithashtu se arsyeja pse ajo nuk e përmendi emrin e "kryeministrit shumë të njohur" ishte nga frika se ai do të "përpiqej ta dëmtonte" nëse ajo do ta publikonte emrin e tij. Siç na kujton New York Post, Giuffre më parë kishte përmendur ish-kryeministrin izraelit Ehud Barak, i cili mohoi çdo përfshirje në rastin e saj.
Përdhunimi i parë
Siç shkruan Giuffre, takimi i parë me “kryeministrin” u zhvillua në ishullin privat të Epstein në Ishujt e Virgjër të SHBA-së diku në vitin 2002, kur ajo ishte vetëm 18 vjeç. Pastaj, shkruan ajo, iu urdhërua ta shoqëronte atë në takim, por burri e bëri të qartë, se i pëlqente dhuna.
Ai më mbyti vazhdimisht derisa humba ndjenjat dhe i pëlqeu të më shihte të kisha frikë për jetën time. Gjëja e tmerrshme është se kryeministri qeshi kur më lëndoi dhe u emocionua edhe më shumë kur iu luta të ndalonte. Dola nga dhoma duke rrjedhur gjak nga goja, vagina dhe anusi. Për ditë të tëra, më dhembte të merrja frymë dhe të gëlltisja. Ai më përdhunoi më brutalisht se kushdo më parë", shkruan ajo.
Ajo kujton se vrapoi te Epstein dhe iu lut të mos e kthente te kryeministri: U gjunjëzova dhe e luta. Nuk e di nëse Epstein kishte frikë nga burri apo nëse i detyrohej një nder, por ai nuk bëri premtime, duke thënë ftohtësisht për brutalitetin e politikanit: "Kjo ndodh ndonjëherë".
Përdhunimi i dytë
Menjëherë pas kësaj, shkruan Giuffre, Epstein e dërgoi atë përsëri te politikani për një takim të dytë, i cili u zhvillua në një kabinë në Lolita Express. Edhe pse përvoja ishte shumë më pak e dhunshme, Giuffre kujton se e kaloi gjithë kohën me frikën se "kryeministri" do ta rrihte papritmas ose do ta mbyste.
Siç shkruan ajo në libër, ishte indiferenca e Epstein ndaj frikës dhe lëndimeve të saj nga "kryeministri" që e bënë atë, në moshën 18 vjeç, të përballej me të vërtetën.
"Nuk e dija atëherë, por takimi im i dytë me kryeministrin ishte fillimi i fundit për mua", shkruan Giuffre në atë që mund të konsiderohet një referencë drithëruese për fundin e saj, duke shtuar se ajo nuk do t’i mbijetonte një jete shfrytëzimi seksual dhe ose do të vriste veten ose do të vdiste në duart e njërit prej miqve të Epstein.
Kërkesa që i dha fund
Pika e kthesës përfundimtare erdhi atë verë, kur Epstein dhe Ghislaine Maxëell iu lutën asaj të lindte fëmijën e tyre, një propozim që vinte me vila, pasuri dhe dado 24-orëshe, por që do të kërkonte që ajo të hiqte dorë nga të gjitha të drejtat ligjore. Giuffre, atëherë adoleshente, shkruan se ajo menjëherë u shqetësua se ata po planifikonin ta përdornin foshnjën si një viktimë të ardhshme trafikimi dhe filloi të komplotonte arratisjen e saj. Ajo shpejt i shpëtoi ndikimit të çiftit, por përvojat e saj e përndoqën për pjesën tjetër të jetës së saj, veçanërisht vështrimi i pangopur dhe i ashpër i kryeministrit teksa e shikonte të lutesha për jetën e saj./
