Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I tha Peleshit ‘Zar i Ballës’, Gazmend Bardhi përjashtohet me 15 ditë nga seancat
Transmetuar më 20-10-2025, 10:17

Tiranë- Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi përjashtohet me 15 ditë nga punimet e Kuvendit. Vendimi për përjashtimin e Bardhit u mor nga Sekretariati i Etikës.

Bardhi në seancën e kaluar iu hoq e drejta e fjalës nga ana e kryeparlamentarit, Niko Peleshi, pasi iu drejtua atij "Zar i Ballës’

Kujtojmë se kjo nuk është hera e parë që Bardhi përjashtohet nga seancat plenare, për shkak të debateve në Kuvend.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...