I tha Peleshit ‘Zar i Ballës’, Gazmend Bardhi përjashtohet me 15 ditë nga seancat

Tiranë- Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi përjashtohet me 15 ditë nga punimet e Kuvendit. Vendimi për përjashtimin e Bardhit u mor nga Sekretariati i Etikës.
Bardhi në seancën e kaluar iu hoq e drejta e fjalës nga ana e kryeparlamentarit, Niko Peleshi, pasi iu drejtua atij "Zar i Ballës’
Kujtojmë se kjo nuk është hera e parë që Bardhi përjashtohet nga seancat plenare, për shkak të debateve në Kuvend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd