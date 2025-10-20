Akuzohet se porositi vrasjen e Selavdi Shehajt në Itali për 150 mijë euro, arrestohet në Dubai Altin Sinomati

DUBAI- Altin Sinomati, porositësi i vrasjes së Selavdi Shehajt në Itali është arrestuar në Dubai. Mësohet se Sinomati në vitin 2020, ka ofruar 150 mijë euro për vrasjen e Shehajt. Sinomati dyshohet se është porositësi i vrasjes së Selavdi Shehajt, i njohur si “Passerotto”, ngjarje e ndodhur më 20 shtator 2020 në plazhin e mbushur me pushues në Torvajanica, Pomezia.
Sipas hetimeve të përbashkëta të Karabinierëve të Romës, Policisë së Shtetit dhe SCO, Sinomati akuzohet se i ka dhënë 150 mijë euro si shpërblim Raul Esteban Calderonit, ekzekutorit të vrasjes. Për këtë krim, Calderon dhe Giuseppe Molisso janë dënuar në shkallë të parë me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Asizes së Frosinones.
Në një tjetër procedim penal, Sinomati është i akuzuar si një nga kanalet kryesore të furnizimit me kokainë të organizatës kriminale të drejtuar nga Molisso Giuseppe dhe Bennato Leandro, e cila u godit më 18 mars 2025 nga Komanda Provinciale e Karabinierëve të Romës. Gjatë asaj operacioni, pas arrestimit të Calderonit, Sinomati iu shmang kapjes dhe u largua drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, ku u fsheh deri në arrestimin e tij ditët e fundit.
