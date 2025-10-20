Pas fjalëve të Meritonit, Ilnisa kthehet me një mesazh që po bën xhiron e rrjetit

Ilnisa Agolli i përgjigjet me ton të ashpër Meritoni Mjekiqit pas pseudonimit provokues
Paqja mes Ilnisa Agollit dhe Meriton Mjekiqit duket ende larg. Pas një deklarate thumbuese nga ish-partneri i saj, ku ai e quajti “Ilnisa e showbiz-it”, duke shmangur qëllimisht mbiemrin dhe duke lënë të kuptohet se marrëdhënia e tyre nuk ka qenë e thellë apo serioze, gazetarja ka reaguar në mënyrën e saj karakteristike: përmes rrjeteve sociale.
Në një postim në Instagram, të shoqëruar me një foto të saj, Ilnisa ka shkruar në anglisht: “My attitude is bigger than your ego” – “Qëndrimi im është më i madh se egoja jote”. Një mesazh i drejtpërdrejtë, pa nevojë për shumë fjalë, që ndjekësit e kanë interpretuar si një përgjigje të qartë për Meritoni-n dhe si një “shuplakë” elegante ndaj ironisë së tij.
Historia mes dyshes nisi brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Albania”, ku romanca e tyre u kthye në një nga temat më të diskutuara të edicionit. Por pas përfundimit të spektaklit, marrëdhënia mori një kthesë të ftohtë, duke u shoqëruar me heshtje, deklarata indirekte dhe nëntekste të vazhdueshme në media.
Reagimi i fundit i Ilnisës tregon se ajo nuk ka ndërmend të pranojë që kontributi dhe ndjenjat e saj në këtë histori të minimizohen. Tani mbetet për t’u parë nëse Meritoni do të zgjedhë të përgjigjet – apo të heshtë përballë këtij mesazhi që flet vetë.
