Tërmet në jug të vendit, lëkundjet ndihen edhe në disa zona të Greqisë!
Transmetuar më 20-10-2025, 08:58

Epiqendra e lëkundjes ndodhej 17 kilometra në veriperëndim të Tepelenës, Këlcyrë, ndërsa thellësia fokale vlerësohej në 10 kilometra, sipas Institutit Sizmologjik Euro-Mesdhetar (EMSC).

KËLCYRË- Dridhja sizmike magnitudë 4.4 në shkallën Rihter u regjistrua në Shqipëria pak para orës 2 të mëngjesit të së hënës.

Epiqendra e lëkundjes ndodhej 17 kilometra në veriperëndim të Tepelenës, Këlcyrë, ndërsa thellësia fokale vlerësohej në 10 kilometra, sipas Institutit Sizmologjik Euro-Mesdhetar (EMSC).

Lëkundjet u ndjenë në disa zona të Greqisë perëndimore dhe veriore.

