Tërmet në jug të vendit, lëkundjet ndihen edhe në disa zona të Greqisë!

Epiqendra e lëkundjes ndodhej 17 kilometra në veriperëndim të Tepelenës, Këlcyrë, ndërsa thellësia fokale vlerësohej në 10 kilometra, sipas Institutit Sizmologjik Euro-Mesdhetar (EMSC).
KËLCYRË- Dridhja sizmike magnitudë 4.4 në shkallën Rihter u regjistrua në Shqipëria pak para orës 2 të mëngjesit të së hënës.
Epiqendra e lëkundjes ndodhej 17 kilometra në veriperëndim të Tepelenës, Këlcyrë, ndërsa thellësia fokale vlerësohej në 10 kilometra, sipas Institutit Sizmologjik Euro-Mesdhetar (EMSC).
Lëkundjet u ndjenë në disa zona të Greqisë perëndimore dhe veriore.
🔔#Earthquake (#tërmet) M4.4 occurred 27 km W of #Çorovodë (#Albania) 3 min ago (local time 00:59:32). More info at:📱https://t.co/QMSpuj6Z2H🌐https://t.co/WMjXVwAe9d🖥https://t.co/h4KtulzCMH pic.twitter.com/yQzwabmyXq— EMSC (@LastQuake) October 19, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd