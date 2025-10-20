Branko & yjet për javën 20 deri 26 tetor: Shenjat më me fat dhe ato që duhet të tregojnë kujdes

Kjo javë sjell një qiell plot kontraste dhe emocione të thella. Ndërsa disa shenja do të ndihen të mbrojtura nga fati, të tjera do të përballen me lodhje, pasiguri apo tensione që kërkojnë qetësi dhe reflektim.
Branko thekson se Marsi dhe Venusi do të luajnë një rol kyç: për disa do të jenë motor energjie dhe pasioni, për të tjerë provë për durim dhe vetëpërmbajtje.
Le të shohim më poshtë cilat janë 3 shenjat më me fat të javës dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes në ditët midis 20 dhe 26 tetorit 2025.
3 shenjat më me fat të javës (20–26 tetor 2025) sipas Brankos
1. Demi – Fati i buzëqesh plotësisht
Java më e ndritur e muajit për ty, i dashur Dem. Venusi është aleati yt dhe të sjell qetësi, dashuri dhe sukses. Në çift, lidhjet bëhen më të ngrohta dhe më të forta, ndërsa beqarët mund të jetojnë një njohje që do të ndryshojë rrjedhën e emocioneve. Në punë, merr konfirmime të rëndësishme dhe ndoshta një propozim që prite prej kohësh. Financat stabilizohen dhe gëzimi rikthehet. Fati është me ty në çdo hap — shfrytëzo këtë javë për të bërë hapa të guximshëm dhe për të ndërtuar diçka që zgjat.
2. Luani – Rikthim në qendër të vëmendjes
Yjet të vendosin sërish në skenë, me energji, forcë dhe fitore. Në dashuri, pasioni ndizet dhe çdo marrëdhënie bëhet më e gjallë. Në punë, më në fund vlerësohesh për talentin dhe përpjekjet e tua — një projekt që dukej i vështirë merr formë dhe ecën drejt suksesit. Krenaria duhet mbajtur nën kontroll, por kjo është një javë ku rrezaton magnetizëm dhe vetëbesim. Fundjava të gjen të qetë dhe të lumtur, duke reflektuar mbi gjithçka që po ecën mirë.
3. Peshqit – Intuitë dhe ndjenja të thella
Një javë e butë, romantike dhe frymëzuese. Hëna të dhuron ndjeshmëri dhe aftësi për të lexuar zemrat e të tjerëve. Në dashuri, dikush mund të shprehë hapur ndjenjat ndaj teje, dhe do të ndihesh i vlerësuar e i mbrojtur. Në punë, një mundësi e vogël kthehet në fat të madh — ndoshta një rast që vjen përmes një njohjeje të papritur. Fundjava është plot frymëzim dhe art: ditë ideale për të ndjekur pasionet që të ushqejnë shpirtin.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes gjatë javës (20–26 tetor 2025)
1. Bricjapi – Lodhje dhe nevojë për pushim
Kjo është java më e rënduar për ty, i dashur Bricjap. Ke bërë shumë, por trupi dhe mendja kërkojnë qetësi. Lodhja ndikon edhe në marrëdhënie, ku mund të ndihesh i distancuar ose i keqkuptuar. Në punë, mos forco situata që nuk janë gati për t’u zgjidhur — prit momentin e duhur. Yjet të këshillojnë të lësh ritmin, të pushosh dhe të rigjenerosh energjitë. Nga e enjtja situata do të fillojë të përmirësohet.
2. Gaforrja – Melankoli dhe pasiguri
Kjo javë sjell reflektim dhe një ndjenjë nostalgjie që mund të të bëjë të ndihesh i hutuar. Në dashuri, mund të ndihesh i pasigurt ose i tërhequr drejt kujtimeve të së kaluarës. Në punë, mos merr vendime të nxituara: disa rrethana nuk janë aq të qarta sa duken. Hëna të bën emocional, ndaj shmang konfrontimet. Nga fundjava, megjithatë, një takim apo një fjalë e ngrohtë do të ndriçojë atmosferën.
3. Akrepi – Shumë intensitet, pak qetësi
Marsi në shenjën tënde të jep forcë, por edhe tension. Në dashuri, dëshirat janë të forta dhe pasioni mund të të bëjë impulsiv. Në punë, ndodh diçka që të detyron të ndryshosh plane — një sfidë që mund të kthehet në mundësi nëse ruan qetësinë. Kujdes me fjalët dhe reagimet e menjëhershme, sidomos me kolegë ose partnerë. Nga fundjava, gjithçka fillon të qetësohet dhe intuita të udhëheq drejt zgjidhjeve të mençura. /noa.al
