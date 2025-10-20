Horoskopi javor i Brankos: parashikimet shenjë pas shenje nga 20 deri më 26 tetor 2025

Të dashur miq të yjeve, qielli i kësaj jave sjell energji të forta dhe paksa misterioze. Venusi lëviz mes ëndrrave dhe kujtimeve, ndërsa Marsi ndez pasione të reja dhe ndjenja rivaliteti.
Disa shenja do të ndiejnë frymën e ndryshimit, të tjerat do të gjejnë më në fund paqen pas ditëve të trazuara. Hëna kujton se gjithçka në jetë është ciklike – mjafton të dëgjosh zemrën.
Fati buzëqesh për Demin, ndërsa një lodhje e lehtë prek Bricjapin, që duhet të ngadalësojë ritmin. Le të shohim se çfarë sugjeron horoskopi i javës.
Dashi
Këtë javë energjia të rikthehet me forcë, i dashur Dashi. Yjet të shohin si protagonist në sfida dhe arritje të reja, veçanërisht në punë. Marsi të shtyn të mos dorëzohesh, por kujdes të mos lëndosh ndjeshmërinë e atyre që ke pranë. Në dashuri, pasioni ndizet përsëri dhe mund të rikthehet dikush nga e kaluara. Fundjava sjell lajme të mira: një projekt merr formë dhe të jep kënaqësi. Besoji instinktit tënd, por mos harro të gjesh edhe momente qetësie për të mos e shteruar energjinë.
Demi
Qielli të buzëqesh, i dashur Dem! Sipas yjeve, je shenja më me fat e javës. Venusi të mbron dhe të dhuron qetësi, hijeshi dhe harmoni shpirtërore. Në dashuri, marrëdhëniet janë të ngrohta dhe plot ndjenja, veçanërisht për ata që janë në çift: lidhja bëhet më e fortë dhe më e sinqertë. Në punë priten konfirmime dhe lajme pozitive – ndoshta një propozim apo vlerësim që e prisje prej kohësh. Yjet të ftojnë të shijosh këtë periudhë të ekuilibruar, por mos e anashkalo shëndetin: mos injoro lodhjen apo nevojën për pushim. Dëshirat që dikur dukeshin të paarritshme tani bëhen realitet.
Binjakët
Një javë e gjallë dhe plot nxitje për ty, i dashur Binjak. Yjet të nxisin të komunikosh më shumë, të lëvizësh, të njohësh njerëz të rinj. Mërkuri të bën tërheqës dhe të shpejtë në mendime, por edhe pak të shpërqendruar – përqendrohu te gjërat më të rëndësishme. Në dashuri, atmosfera është e lehtë dhe lozonjare, por ki kujdes të mos luash me ndjenjat e të tjerëve. Në punë, mund të vijnë lajme të papritura ose do të duhet të rishikosh një projekt. Yjet të këshillojnë të ndjekësh frymëzimin – një ide e vogël mund të hapë rrugë të reja. Mbylle javën me buzëqeshje dhe me dëshirë për jetën.
Gaforrja
Kjo javë vjen e mbushur me kujtime dhe emocione të thella, i dashur Gaforre. Yjet flasin për reflektim dhe nevojë për siguri. Hëna të bën të ndjeshëm dhe paksa melankolik, por edhe të aftë për gjeste të mëdha dashurie. Në çift, gjen përsëri ekuilibër dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët ndiejnë nevojën për të mbyllur kapituj të vjetër. Në punë, nevojitet kujdes – jo çdo gjë është ashtu si duket. Dëgjo intuitën tënde, por mos lejo që emocionet të të pengojnë të gjykosh qartë. E diela sjell lehtësim dhe një takim që mund të të ngrohë zemrën, si një ëndërr e bukur vjeshte.
Luani
Një javë e fuqishme për ty, i dashur Luan! Yjet parashikojnë fitore, energji dhe vlerësime të merituara. Je në qendër të vëmendjes dhe karizma jote shkëlqen si rrallëherë. Në dashuri, pasioni rizgjohet, edhe pse ndonjëherë krenaria mund të të bëjë të dukesh i paarritshëm. Në punë, është momenti për të treguar vlerën tënde: një projekt mund të marrë hov ose një epror mund të njohë më në fund talentin tënd. Yjet të këshillojnë të mos e teprosh me ambicie — drita jote tashmë është e fortë, nuk ke nevojë ta forcosh me sforco. Fundjava është ideale për qetësi dhe reflektim, për t’u ndier mirënjohës për gjithçka ke arritur.
Virgjëresha
E dashur Virgjëreshë, kjo javë do të jetë një përzierje mes detyrës dhe dëshirës. Yjet tregojnë se ndihesh reflektuese, me dëshirë për rregull, por në të njëjtën kohë e tërhequr nga ndryshime të thella. Në dashuri, mund të ndihesh mes arsyes dhe zemrës, por mos ki frikë — qartësia do të vijë vetë. Në punë, ke ide të ndritura, por duhet durim për të parë rezultatet. Një udhëtim i shkurtër ose një shëtitje në natyrë do të të ndihmojë të gjesh balancën që të mungon. Yjet të nxisin të hapesh më shumë, të lejosh spontanitetin të udhëheqë, qoftë edhe për pak.
Peshorja
Venusi, planeti yt udhëheqës, këtë javë të jep një shkëlqim të veçantë dhe një energji të ëmbël që të bën tërheqës dhe të qetë. Yjet flasin për harmoni, takime të këndshme dhe rikthim të besimit tek vetja. Në dashuri, do të përjetosh ngrohtësi dhe mirëkuptim, por duhet të shmangësh keqkuptimet me komunikim të sinqertë. Në punë, spikat me diplomaci dhe intuitë — është momenti i duhur për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe për të përfituar nga një rast që vjen papritur. Financat përmirësohen, edhe pse mund të ketë ndonjë shpenzim të vogël të papritur. Fundjava është perfekte për relaks, art dhe bukuri: lësho pak ritmin dhe shijo jetën.
Akrepi
I dashur Akrep, qielli të do intensiv dhe plot pasion. Yjet të ftojnë të kthesh çdo vështirësi në një mundësi për rritje. Me Marsin në shenjën tënde, dëshira dhe vendosmëria marrin flakë. Në dashuri je magnetik dhe misterioz — kush të sheh, nuk të harron lehtë. Në punë, është periudha e duhur për ndryshime dhe për të mbyllur çështje që nuk të sjellin më dobi. Ke guxim për të prerë fijet me të kaluarën dhe për t’u hapur ndaj një rruge të re. Nga fundjava mund të marrësh një lajm të papritur që të ndryshon humorin për mirë. Dëgjo ëndrrat: mund të të udhëheqin drejt një drejtimi të ri.
Shigjetari
Një javë e gjallë dhe e lirë për ty, i dashur Shigjetar. Yjet flasin për udhëtime, mundësi të reja dhe takime që të rikthejnë buzëqeshjen. Në dashuri, atmosfera është e lehtë dhe plot gëzim, ashtu siç të pëlqen. Kujdes vetëm të mos neglizhosh ata që të duan vërtet. Në punë, mund të vijnë lajme të mira, ndoshta nga larg ose nga dikush që nuk e prisje. Mendja jote është e hapur dhe krijuese, por kujtohu të mbetesh me këmbë në tokë për të mos shpërndarë energjitë. Fundjava është premtuese dhe mund të sjellë një moment të paharrueshëm, emocional dhe frymëzues.
Bricjapi
Kjo është java më e lodhshme për ty, i dashur Bricjap. Yjet të këshillojnë të ngadalësosh ritmin dhe të mos e mbingarkosh veten me përgjegjësi. Lodhja, si fizike ashtu edhe mendore, është e ndjeshme. Në dashuri, mund të ndihesh pak i ftohtë ose i zhgënjyer, por gjithçka mund të rregullohet me durim dhe komunikim të sinqertë. Në punë, nuk është momenti për të shtyrë me forcë gjërat përpara — më mirë vëzhgo dhe planifiko me qetësi. Yjet të sugjerojnë të gjesh kohë për heshtje, reflektim dhe meditim. Nga e enjtja e në vazhdim, situata fillon të qetësohet dhe do të ndjesh rikthimin e besimit e të qetësisë së brendshme.
Ujori
I dashur Ujor, kjo javë sjell ide të reja dhe një dëshirë të fortë për liri. Yjet të paraqesin si kureshtar, krijues dhe gati për të sfiduar rregullat e zakonshme. Në dashuri, gjithçka është e mundur – një miqësi mund të kthehet papritur në diçka më të thellë dhe ndryshe. Në punë, dallohesh për origjinalitet dhe mendim të lirë, por ki kujdes të mos veprosh me nxitim. Mos harro: frymëzimi është i vlefshëm vetëm kur kthehet në vepra konkrete. Fundjava të sjell një ftesë apo një takim të papritur që do të të ngrejë humorin dhe do të të rikthejë dëshirën për të nisur diçka të re.
Peshqit
Kjo javë të mbështjell me një atmosferë romantike dhe plot ndjenja. Hëna ndez intuitën tënde të thellë dhe dëshirat e fshehura që duan të dalin në dritë. Në dashuri, zemra të rreh fort – dikush mund të të shprehë ndjenja të sinqerta, dhe do të ndihesh i vlerësuar. Në punë, beso më shumë instinktit sesa llogarive: një rast i mirë financiar ose një surprizë e vogël fatlume është në horizont. Yjet të këshillojnë të mos tërhiqesh në vetmi, por të ndash emocionet dhe ëndrrat me ata që ke pranë. E diela do të jetë magjike – ditë ideale për reflektim, art dhe frymëzim shpirtëror. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd