Vrasja e 23-vjeçarit shqiptar në Itali, shoqërohen disa të rinj

Disa të rinj janë regjistruar si të dyshuar në lidhje me përleshjen në Perugia, ku u vra 23-vjeçari shqiptar, Hekuran Cumani. Ai u godit me thikë në gjoks në një parking pranë universitetit.
Sipas mediave lokale, të rinjtë u morën menjëherë në pyetje në stacionin e policisë dhe u përfaqësuan nga avokatë. Autoritetet po i trajtojnë incidentin si sulm dhe kërcënim të dyshuar, ndërsa shkaku i përleshjes mbetet ende i paqartë. Ngjarja shpërtheu pas një feste në një klub pranë vendit ku i riu u gjet i vdekur.
Hetimet e policisë së Peruxhias konsiderohen komplekse, veçanërisht pasi anëtarët e dy grupeve që përfshinë në përplasje ishin të panjohur mes tyre. Skuadra Fluturuese po bashkon provat për të përcaktuar të vërtetën dhe për të identifikuar personin që shkaktoi goditjen fatale me thikë.
Vendi i ngjarjes, një parking para Departamentit të Matematikës të Universitetit të Peruxhias, nuk ka kamera mbikëqyrëse, dhe kamerat e pakta brenda ndërtesës nuk kanë dhënë prova të dobishme për hetimin. Hetuesit intervistuan gjithashtu vëllain e viktimës, i cili ishte plagosur lehtë, por nuk dha ndonjë informacion vendimtar.
Thika e përdorur për të vrare Cumanin ende nuk eshte gjetur. Hetimi tregon se përplasja filloi brenda klubit të natës dhe u përshkallëzua jashtë në një konflikt fatal. Përleshja ka nisur për “çështje të parëndësishme” midis dy grupeve: një grup i përbërë nga të rinj nga rajoni i Marche-s dhe tjetri nga të rinj italianë të gjeneratës së parë dhe të dytë nga Perugia. Ata nuk njiheshin më parë dhe nuk kanë lidhje me bandat kriminale. Hetimet pohojnë se asnjëri grup nuk zotëronte thikën, e cila dyshohet se u soll nga një person i përfshirë më vonë nga grupi peruxhian.
