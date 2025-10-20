3 shenjat më me fat të javës 20 deri 26 tetor sipas Paolo Fox

Tre shenjat që do të udhëheqin këtë javë do ta ndiejnë qartë se yjet më në fund po u buzëqeshin.
Peshorja gëzon sukses të plotë dhe pasion të ri.
Peshqit frymëzohen nga ide të reja dhe ndjenja të thella
Bricjapi arrin qëllime të rëndësishme dhe rifiton stabilitetin
Kjo javë sjell energji të reja, mundësi konkrete dhe shumë emocione pozitive për disa shenja të zodiakut.
Peshorja, Peshqit dhe Bricjapi janë tre protagonistët kryesorë të periudhës — ata që do të ndiejnë më fort ndikimin e yjeve në dashuri, punë dhe jetë personale.
1. Peshorja – Qartësi, sukses dhe dashuri e rigjallëruar
Kjo është java jote! Venusi dhe Dielli në shenjën tënde ndriçojnë çdo fushë të jetës.
Në dashuri, do të ndihesh më tërheqës se kurrë: emocionet rikthehen me forcë dhe marrëdhëniet që kanë kaluar periudha të vështira gjejnë ekuilibrin e munguar. Në datat 24 dhe 25 mund të jetosh momente të forta pasioni ose të ndihesh gati për një fillim të ri sentimental.
Në punë, çdo pengesë që të ka lodhur kohët e fundit fillon të zgjidhet. Projektet që prisnin miratim marrin dritën jeshile, dhe përpjekjet e tua më në fund shpërblehen. Edhe një ndryshim i vogël në qëndrimin tënd do të të sjellë rezultate të mëdha.
Në shëndet, do të ndiesh një përmirësim të dukshëm: energjia, dëshira për lëvizje dhe morali janë në rritje.
Java të favorizon në çdo aspekt – vepro pa frikë, sepse gjithçka që niset tani do të ketë sukses afatgjatë.
2. Peshqit – Intuitë e fortë dhe mundësi të reja
Yjet e vendosin këtë javë në qendër të vëmendjes.
Në dashuri, Mërkuri i favorshëm sjell takime që mund të ndryshojnë rrjedhën e ndjenjave. Beqarët do të përjetojnë emocione të papritura që mund të shndërrohen në lidhje të qëndrueshme. Në çift, marrëdhëniet rifitojnë butësinë dhe ndjenjën e mirëkuptimit, përveç ndonjë tensioni të vogël në fundjavë që kalon lehtë me durim.
Në punë, kjo është periudha më e mirë për të zgjidhur çështje ekonomike, për të mbyllur marrëveshje apo për të nisur një projekt që e kishe menduar prej kohësh. Intuita jote është e fortë dhe të drejton saktë.
Në aspektin personal, Dielli që hyn më 23 tetor të forcon fizikisht dhe shpirtërisht: ke dëshirë të ndryshosh pamje, të kujdesesh për trupin dhe të ndërtosh një rutinë më të shëndetshme.
Kjo është një javë e artë për të ndjekur instinktin dhe për të ndërtuar diçka që të përfaqëson realisht.
3. Bricjapi – Përpjekjet shpërblehen, stabilitet dhe rezultate
Pas disa javësh të lodhshme, më në fund vjen periudha e konfirmimeve.
Në dashuri, marrëdhëniet që kanë pasur pasiguri mund të gjejnë qetësi, ndërsa për beqarët nga data 23 e tutje hapet një fazë shumë më premtuese për njohje të reja. Nëse ka pasur mosmarrëveshje me partnerin, tani mund të flitet me qetësi dhe maturi.
Në punë, je në kulmin e forcës dhe vendosmërisë. Marrëveshje, shitje, ose nënshkrime të rëndësishme do të mund të përfundojnë me sukses. Edhe pse je mësuar të arrish çdo gjë me mundim, tani rezultatet janë më afër se kurrë.
Në shëndet, lodhja e ditëve të para kalon shpejt; kujdesu për qafën, shpinën dhe pushimin. Një ritëm i qetë do të të ndihmojë të mbash ekuilibrin që ke arritur me aq mund.
Kjo javë të jep mundësinë të vërtetosh aftësitë e tua – nuk ka më pengesa, vetëm hapësira për të ndërtuar fort. /noa.al
