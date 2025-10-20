Renditja e 12 shenjave për javën nga 20 deri më 26 tetor 2025 sipas Paolo Fox

Kjo javë, nga 20 deri më 26 tetor, shënon një kthesë të qartë: për disa vjen stabilitet dhe rritje, për të tjerë një periudhë pastrimi dhe përgatitjeje për faza më të ndritshme që po afrojnë.
Shenjat me fat dhe energji pozitive: Peshorja, Peshqit, Bricjapi, Shigjetari
Shenjat me ritëm të qetë e përparim të qëndrueshëm: Luani, Demi, Binjakët, Gaforrja, Virgjëresha
Shenjat që kërkojnë kujdes dhe vetëkontroll: Dashi, Akrepi, Ujori
Të nderuar lexues, kjo është renditja javore e Paolo Fox nga shenja më me fat deri te ajo që duhet të tregojë më shumë kujdes. Për secilën shenjë, përfshihet një analizë e zgjeruar për dashurinë, punën dhe mirëqenien.
1. Peshorja – Fiton qartësi dhe energji të re
Venusi dhe Dielli në shenjën tënde sjellin javën më të ndritshme të periudhës. Në dashuri, ke magnetizëm dhe pasion të fortë, sidomos më 24 dhe 25 tetor. Për beqarët, janë ditë ideale për njohje të reja. Në punë, çështjet që ishin bllokuar më në fund lëvizin, duke sjellë lajme të mira, kontrata apo projekte që nisin me fat. Energjia dhe morali janë në rritje të ndjeshme – një javë e artë për të shfaqur potencialin tënd.
—
2. Peshqit – Rikthim në formë dhe frymëzim i fortë
Mërkuri të ndihmon të shprehesh qartë dhe të gjesh rrugëdalje për çdo situatë. Dashuria ndriçohet nga takime të papritura që mund të sjellin emocione të thella. Çiftet e vjetra duhet të shmangin keqkuptime gjatë fundjavës. Në punë, vjen një mundësi për fitime ose përfundime të suksesshme të projekteve që zvarriteshin. Gjendja fizike dhe mendore përmirësohet ndjeshëm pas datës 23, kur Dielli të sjell qartësi dhe forcë. Mund të mendosh edhe për një ndryshim në pamje apo stil jetese.
—
3. Bricjapi – Forcë, vendosmëri dhe përmirësim
Një javë që kërkon përpjekje, por që shpërblen çdo mundim. Në dashuri, mund të zgjidhësh dilema të vjetra dhe të rikthehesh drejt stabilitetit. Çiftet e reja mund të përballen me çështje familjare apo shtëpie, por dialogu do të ndihmojë. Në punë, je ndër shenjat më të favorizuara: marrëveshjet, shitjet dhe blerjet janë të suksesshme. Edhe nëse duhet të luftosh për çdo rezultat, ke forcën për ta bërë. Kujdes vetëm me stresin fizik dhe tensionet familjare në fillim të javës.
—
4. Shigjetari – Dëshira për rilindje dhe optimizëm
Qielli të mbështet në ndryshimet që do të bësh, veçanërisht në dashuri, ku fillon një periudhë më e qetë dhe më premtuese. Nga nëntori e tutje, shumë projekte afatgjata do të marrin formë. Në punë, analizat e kujdesshme dhe intuita do të të ndihmojnë të shmangësh gabimet. Rreth datës 24 mund të vijë një ide e vlefshme ose një takim që hap rrugë të re. Shëndeti përmirësohet pas lodhjes fillestare: daljet dhe ndryshimi i ambientit të bëjnë mirë.
—
5. Luani – Zhvillime dhe pasion, me pak lodhje
Në dashuri, lidhjet bëhen më të forta dhe të thella. Për çiftet e reja, është periudha e duhur për të ndërtuar diçka serioze. Megjithatë, rreth datës 22 mund të ketë debate që ndezin pasionin, por edhe tensionin. Në punë, çdo nismë që lidhet me komunikimin, publikun ose tregtinë është e favorizuar. Mos u ndal në vend – kërko përparim. Lodhja e javës është e lartë, ndaj mos e harro pushimin dhe kujdesin për trupin. Nga data 24 e në vazhdim, vjen një frymë më e lehtë.
—
6. Demi – Rrugë drejt qetësimit
Pas një periudhe të mbushur me tensione, kjo javë sjell një klimë më të butë dhe mundësi për të qetësuar marrëdhëniet. Në dashuri, shmang dramat dhe përpiqu për dialog të qetë – në nëntor gjërat do të qartësohen përfundimisht. Në punë, rezultatet vijnë me vonesë, por vijnë. Kujdes me shpenzimet dhe çështjet ekonomike, sidomos rreth datës 22. Fiziologjikisht mund të ndjesh lodhje, por nga fundjava do të rikuperosh shpejt.
—
7. Binjakët – Lëvizje dhe rikthim i emocioneve
Një javë që përzien ngarkesë dhe kënaqësi. Në dashuri, beqarët kanë shanse të mira për njohje, ndërsa çiftet forcojnë komunikimin. Në punë, projektet praktike dhe sipërmarrjet ecin mirë, por mos lejo zilia e të tjerëve të të shqetësojë. Në ditët e para mund të ketë debate me ndonjë koleg ose shef, por do t’i përballosh me inteligjencë. Fundjava të sjell energji pozitive dhe dëshirë për përkujdesje ndaj vetes.
—
8. Gaforrja – Progres dhe emocion
Dashuria është në plan të parë, me nevojë për sqarime të vogla që sjellin qetësi. Çiftet që kanë marrë vendime të rëndësishme tashmë e ndjejnë lidhjen më të fortë. Në punë, planet afatgjata dhe projektet e ndërtuara me durim fillojnë të japin rezultate. Në ditët 20 dhe 21 mund të ndiesh lodhje ose shqetësime fizike, por më pas gjithçka përmirësohet. Fundjava është ideale për një udhëtim të shkurtër që të rinovon shpirtin.
—
9. Virgjëresha – Konsolidim pas stuhisë
Javët e pasigurta mbeten pas, tani vjen qartësia. Në dashuri, mos u kthe prapa – shih përpara dhe mbyll me vendosmëri çdo kapitull të vjetër. Në punë, ka mundësi për projekte të reja, por mos i beso menjëherë çdo propozimi. Konsolido atë që ke fituar. Në fundjavë mund të ndihesh pak i shpërqendruar, ndaj përqendrohu te rutina dhe mos u merr me detaje që s’kanë vlerë. Kujdes me orarin dhe pushimin.
—
10. Dashi – Nevojë për qetësi dhe durim
Kjo javë nuk është e keqe, por kërkon vetëkontroll. Në dashuri, mund të ndihesh i përfshirë në debate ose dilema që s’kanë nevojë për zgjidhje të menjëhershme. Në punë, disa vonesa ose ndryshime në organizim mund të të stresojnë, por janë të përkohshme. Në shëndet, ruaj energjinë dhe mos u lodh me aktivitete të panevojshme. Java kërkon më shumë reflektim sesa veprim.
—
11. Akrepi – Forcë e brendshme, por shumë tension
Je në një periudhë ndryshimesh të thella, dhe kjo sjell tension. Në dashuri, keqkuptimet dhe përgjegjësitë familjare mund të të rëndojnë, por sqarimi i hershëm do të parandalojë përkeqësimet. Në punë, ngarkesa është e madhe, veçanërisht për ata që kanë ndryshuar detyrë ose ambient. Edhe pse Jupiteri të jep mundësi për afirmim, stresi është i lartë dhe duhet menaxhuar me kujdes. Fundjava sjell përmirësim të ngadaltë dhe intuitë të fortë.
—
12. Ujori – Luhatje dhe mungesë qëndrueshmërie
Në dashuri, lidhjet e forta përmirësohen, por ditët 22 dhe 23 mund të sjellin përplasje të vogla për shkak të lodhjes. Për beqarët, njohjet janë të mundshme, por kërkojnë durim. Në punë, financat duan kujdes: mund të ketë vonesa në pagesa ose shpenzime të papritura. Është periudha për të bërë pastrim bashkëpunimesh – largoje çfarë nuk të shërben. Energjia është e paqëndrueshme dhe në fillim të javës mund të ndihesh i lodhur. Vetëm pushimi dhe organizimi i mirë do të të rikthejnë balancën. /noa.al
