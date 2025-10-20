Reali në krye të LaLigës falë një goli të Mbappe

SPANJE – Real Madrid është rikthyer te fitorja në kampionat pas pauzës së kombëtareve, ku protagonist ishte sërish Kylian Mbappe. “Los Blancos” mundi 0-1 rivalët e kryeqytetit, Getafen, ku polemikat nuk munguan.
Në minutën e 77-të, mbrojtësi i sapofutur, Nyom u ndëshkua me një karton të kuq të mbushur me polemika dhe tre minuta më vonë Kylian Mbappe tundi rrjetën.
Pas 4 minutash, vendasit u ndëshkuan dhe me kartonin e dytë të kuq, duke ia bërë më të lehtë ekipit të Alonsos për të ruajtur rezultatin. Kështu Real Madridi ngjitet sërish i pari me 24 pikë, dy më shumë se Barcelona që e ndjek.
