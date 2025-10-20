Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Reali në krye të LaLigës falë një goli të Mbappe
Transmetuar më 20-10-2025, 07:55

SPANJE – Real Madrid është rikthyer te fitorja në kampionat pas pauzës së kombëtareve, ku protagonist ishte sërish Kylian Mbappe. “Los Blancos” mundi 0-1 rivalët e kryeqytetit, Getafen, ku polemikat nuk munguan.

Në minutën e 77-të, mbrojtësi i sapofutur, Nyom u ndëshkua me një karton të kuq të mbushur me polemika dhe tre minuta më vonë Kylian Mbappe tundi rrjetën.

Pas 4 minutash, vendasit u ndëshkuan dhe me kartonin e dytë të kuq, duke ia bërë më të lehtë ekipit të Alonsos për të ruajtur rezultatin. Kështu Real Madridi ngjitet sërish i pari me 24 pikë, dy më shumë se Barcelona që e ndjek.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...