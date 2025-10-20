Ngjarje e rëndë në Itali/ Sulmohet me gurë autobusi që transportonte tifozët, ndërron jetë shoferi

Itali – Një tragjedi ndodhi mbrëmjen e djeshme në autostradën Rieti-Terni: një nga shoferët e autobusit që transportonte tifozët e Pistoia Basket vdiq pasi u qëllua me gurë pranë Contigliano.
Sipas raportimeve fillestare, autobusi po largohej nga qyteti për t’u kthyer në Toskanë pas ndeshjes së Serie A2 midis Rietit dhe Estra Pistoias, të fituar nga vizitorët. Pak pasi mbaroi shoqërimi i policisë, automjeti u godit nga gurë dhe objekte të tjera të hedhura nga njerëz të panjohur.
Një nga gurët goditi shoferin e dytë, Raffaele Marianella, i cili ishte në sediljen e pasagjerit, dhe ai vdiq menjëherë.Fatkeqësisht 65-vjeçari ndërroi jetë menjëherë pavarësisht ndërhyrjes së ekipit të emergjencës.
Në bord ishin tifozë të ekipit të basketbollit të Pistoias që ktheheshin nga ndeshja e ligës A2 e zhvilluar në PalaSojourner kundër Sebastiani Basket Rieti.
Gjatë ndeshjes në PalaSojourner, pati momente tensioni në tribuna, me policinë që u detyrua të ndërhynte për të ndarë tifozët.
Autoritetet italiane kanë nisur hetimet dhe paraprakisht raportohet se autorët ende të paidentfikuar mbanin veshur kapuçë.
Në dritën e raporteve fillestare dhe në pritje të hetimeve zyrtare gjyqësore, Klubi shprehu tronditjen për ngjarjen e rëndë.
Kryetari i bashkisë së Pistoias, Alessandro Tomasi, e dënoi sulmin dhe i shprehu ngushëllimet e tij familjes së viktimës: "Një akt kriminal, sulmi me gurë ndaj autobusit të tifozëve të Pistoia Basket pas ndeshjes kundër Rieti-t. Ne qëndrojmë me familjen e shoferit që u vra.
"Por si mund të vdesë dikush kështu, teksa kthehet në shtëpi nga një ndeshje basketbolli? Sulmi i kryer këtë mbrëmje pranë Rietit nga kriminelë që u bënë vrasës dhe që nuk mund të quhen kurrë tifozë është tronditës. Ngushëllimet tona familjes së shoferit të dytë të autobusit të tifozëve të Pistoias, i cili u qëllua për vdekje", shkroi Ministri i Sportit Andrea Abodi në X./Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd