Emrat e fituesve në komunat shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Shkup- Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka numëruar shumicën e votave në komunat shqiptare, ndërsa në disa prej tyre do të ketë balotazh. Fitore në rrethin e parë tashmë ka shpallur Izet Mexhiti në Çair, Daut Beqiri në Haraçinë, Daut Memishi në Tearcë, Muhamed Elmazi në Saraj, të gjithë kandidat të VLEN-it.
Ndërsa koalicioni AKI i udhëhequr nga BDI, ka shpallur fitore pa balotazh në Komunën e Likovës, Pllasnicës dhe Çashkës.
Rezultatet e para në komunat më të mëdha shqiptare janë si më poshtë:
Komunat e Tetovës: fiton Bilall Kasami dhe shkon në balotazh me Bajram Rexhepin. Komuna e Haraçinës: fiton Daut Beqiri nga VLEN Komuna e Bogovinës: fiton Feti Abazi nga VLEN Komuna e Bërvenicës: prinë Haqim Ramadani nga VLEN dhe shkon në rreth të dytë me kandidatin e OBRM-PDUKM, Jovica Ilievski. Komuna e Vrapçishtit: nuk e arrin censusin dhe zgjedhjet dështojnë. Komuna e Gostivarit: fiton Valbon Limani nga AKI. Komuna e Dibrës: prinë Fisnik Mela nga VLEN. Komuna e Zhelinës: fiton Blerim Sejdiu nga VLEN. Komuna e Kërçovës: prinë kandidati i OBRM-PDUKM-së Aleksandar Jovanovski dhe shkon në rreth të dytë me kandidatin e AKI-së, Fatmir Dehari. Komuna e Likovës: fiton Erkan Arifi nga AKI. Komuna e Sarajit: prinë Muhamed Elmazi nga VLEN. Komuna e Strugës: prinë Mendi Qyra dhe shkon në rreth të dytë me Arsim Dalipin e AKI-së. Komuna e Studeniçanit: prinë kandidati i pavarur Azem Sadiku dhe shkon në rreth të dytë me Ejup Abazin e BDI-së. Komuna e Tearcës: fiton Daut Memishi nga VLEN. Komuna e Çairit: fiton Izet Mexhiti nga VLEN. Theksojmë që këto janë rezultatet e para nga KSHZ dhe nga informacionet që tashmë janë publikuar nga partitë, ose koalicionet.
