Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, numërimi i votave drejt fundit! Ja renditja e partive

Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, numërimi i votave drejt fundit! VMRO-DPMNE kryeson në 53 komuna, koalicioni shqiptar VLEN në 9, AKI 5.
Për t’u zgjedhur kryetar komune në raundin e parë, kandidati duhet t’i marrë mbi 50 për qind të votave. Nëse asnjë kandidat nuk e arrin këtë, raundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor, mes dy kandidatëve me më së shumti vota nga raundi i parë.
Procesi zgjedhor u zhvillua në 3,474 qendra votimi në të gjithë vendin, ndërsa në listën e votuesve u regjistruan 1,832,415 qytetarë me të drejtë vote. Në zgjedhje morën pjesë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe të pavarura qytetarësh, duke përfshirë gjithsej 309 kandidatë për kryetar komune dhe 576 lista për anëtarë këshillash.
