Java e 8-të e Superiores, luhet klasikja e futbollit shqiptar
Transmetuar më 19-10-2025, 22:48

Java e 8 e Superiores do të shohë skuadrat të kthehen në fushën e lojës që në ditën e premte, me sfidat që ndahen 3 në këtë ditë dhe 2 në të shtunën.

Gjithçka fillon me duelin mes Vorës dhe Dinamos, në pasditen e të premtes, për të vazhduar më pas në darkë me duelet Elbasani-Bylis dhe Vllaznia-Tirana. Kjo e fundit ka qenë gjithmonë një ndeshje e ethshme dhe jo rastësisht cilësohet si klasikja e futbollit shqiptar .

Ndërkohë, të shtunën luhen dy ndeshjet e tjera, me Partizanin që pret Egnatian si dhe me Teutën që pret Flamurtarin e vendit të fundit.

JAVA 8

24.10.2025 Vora-Dinamo ora 14:00 Elbasani-Bylis ora 17:00 Vllaznia-Tirana ora 17:00

25.10.2025 Partizani-Egnatia ora 17:00 Teuta-Flamurtari ora 17:00

