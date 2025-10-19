Vjedhja e bujshme e Muzeut të Luvrit, Macron: Bizhuteritë do gjenden, autorët do kapen

Paris- Në reagimin e tij të parë pas vjedhjes në muzeun e Luvrit, Presidenti francez Emmanuel Macron premton se autoritetet do të gjejnë tetë bizhuteritë e vjedhura dhe thekson se autorët do të nxirren para drejtësisë.
“Vjedhja e kryer në Luvër është një fyerje ndaj një trashëgimie kulturore që ne e duam, sepse është pjesë e historisë sonë. Ne do t’i gjejmë veprat dhe autorët do të nxirren para drejtësisë. Po bëhen të gjitha përpjekjet e mundshme, kudo, për ta arritur këtë, nën drejtimin e prokurorisë së Parisit ”, thotë presidenti francez.
“Programi ‘Louvre Nouvelle Renaissance’, të cilin e nisëm në janar, parashikon forcimin e sigurisë. Ai do të garantojë ruajtjen dhe mbrojtjen e asaj që përbën kujtesën dhe kulturën tonë”, përfundon ai në postimin e tij.
Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025
