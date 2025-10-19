Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vjedhja e bujshme e Muzeut të Luvrit, Macron: Bizhuteritë do gjenden, autorët do kapen
Transmetuar më 19-10-2025, 21:53

Paris- Në reagimin e tij të parë pas vjedhjes në muzeun e Luvrit, Presidenti francez Emmanuel Macron premton se autoritetet do të gjejnë tetë bizhuteritë e vjedhura dhe thekson se autorët do të nxirren para drejtësisë.

“Vjedhja e kryer në Luvër është një fyerje ndaj një trashëgimie kulturore që ne e duam, sepse është pjesë e historisë sonë. Ne do t’i gjejmë veprat dhe autorët do të nxirren para drejtësisë. Po bëhen të gjitha përpjekjet e mundshme, kudo, për ta arritur këtë, nën drejtimin e prokurorisë së Parisit ”, thotë presidenti francez.

“Programi ‘Louvre Nouvelle Renaissance’, të cilin e nisëm në janar, parashikon forcimin e sigurisë. Ai do të garantojë ruajtjen dhe mbrojtjen e asaj që përbën kujtesën dhe kulturën tonë”, përfundon ai në postimin e tij.

