Rezultatet e para të zgjedhjeve në RMV, koalicioni shqiptar VLEN deklaron avantazh në Çairit të Shkupit dhe Tetovë

Shkup- Pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe mbylljes së qendrave të votimit në Maqedoninë e Veriut, koalicioni shqiptar VLEN deklaroi në një konferencë për media se pret fitore që në raundin e parë në disa komuna me shumicë shqiptare.
“Presim fitore pothuajse në secilën komunë. Jemi optimistë se në disa prej komunave se gara do të mbyllet që në rrethin e parë. Kjo mendon se vlen për komunën e Çairit, jemi afër fitores edhe në komunën e Tetovës në raundin e parë, gjithashtu të njëjtën e presim në komunën e Sarajit, në komunën e Bogovinës, Zhelinës dhe Tearcës. Jemi në proces të grumbullimit të informatave”, deklaron VLEN.
Ndërsa janë në proces të grumbullimit të të dhënave nga terreni, mbështetësit e VLEN kanë nisur festimet me fishekzjarrë në disa zona.
