Grabitja e bujshme në Luvër, këto janë tetë bizhuteritë e çmuara që u vodhën

PARIS- Tetë objekte të paçmuara janë vjedhur nga muzeu i Luvrit në Paris. Hajdutët arritën të arrinin në Sallën Apollo dhe të merrnin bizhuteri nga vitrinat e qelqit në një vjedhje që të kujton një film. Ministria Franceze e Kulturës ka publikuar një listë të bizhuterive të vjedhura nga hajdutët në shtatë minuta. Sipas Sky News, ato janë si më poshtë:
Diadema nga seti i bizhuterive të Mbretëreshës Maria Amalia dhe Mbretëreshës Hortense:
Gjerdani nga seti i safirëve të Mbretëreshës Maria Amalia dhe Mbretëreshës Hortense:
Vathë nga seti me safirë i Mbretëreshës Maria Amalia dhe Mbretëreshës Hortense:
Gjerdani me smerald nga seti i bizhuterive të Perandoreshës Maria Louise:
Një palë vathë me ngjyrë smeraldi nga seti i bizhuterive të Maria Louise:
Broshë e njohur si broshë relikere:
Tiara e Perandoreshës Eugenia:
Brosha me hark e Perandoreshës Eugenia:
Kjo broshë e veçantë me hark ka 2,634 diamante dhe u ble nga Muzeu i Luvrit për 6.72 milionë euro. Përpara blerjes së saj në vitin 2008, ajo ishte në një koleksion privat në Shtetet e Bashkuara./
