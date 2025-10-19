Gerd Vaso flet për herë të parë mbi ndarjen nga Enada Hoxha: “Ajo merrte gjithmonë vendimet”
Balerini i njohur Gerd Vaso ka folur hapur për marrëdhënien dhe divorcin me ish-bashkëshorten e tij, Enada Hoxha.
Në një intervistë për “Grida Duma Podcast”, ai rrëfeu se gjatë gjithë lidhjes së tyre ishte Enada ajo që kishte gjithmonë fjalën e fundit.
“Enada ka qenë gjithmonë shumë e rreptë dhe vendimtare. Ajo merrte vendimet për shumicën e gjërave në çift,” – tha Vaso, duke theksuar se ndarja e tyre erdhi pas një periudhe reflektimi dhe ndryshimesh personale për të dy.
Ky është një nga rrëfimet më të sinqerta të balerinit, që hedh dritë mbi marrëdhënien e dikurshme të një prej çifteve më të njohur të botës së artit shqiptar.
Pjesë nga intervista
Grida Duma: Po njeriu ka nevojë për ato, unë domethënë herë pas here them kush francezët për shembull kanë këtë “Na thoni ndonjë thashethem që të shijon shumë”, por kjo nuk do të thotë që ti merresh me thashetheme, kjo do të thotë që ti do të çlirosh disa gjëra në mënyrë të thjeshtë. Mirëpo kur ti e thua, na thuaj ndonjë thashethem ti e kupton që nuk ke zilinë e tjetrit apo kënaqësinë për jetën e tij, ti ke kënaqësinë për veten tënde për të ditur një referencë të lezetshme. E ti the me Roanin nuk jeni të prerë. Kush nga ju të dy është më i prerë me njëri-tjetrin, ti me Enadën apo Enada me ty? Prerë domethënë, unë jam këtu.
Gerd Vaso: Enada ka qenë më strikte gjithmonë, më e prerë në vendime në gjëra situata
Po nuk duket…
Gerd Vaso: Gjithçka.
Nuk duket kështu nga jashtë, duket sikur vendimet i ke marrë ti. Kush je nga këta të dy?
Jo, unë s’kam marrë asnjëherë vendime.
Nuk i ke marrë ë?
Nuk i kam marrë asnjëherë vendimet, unë bija dakord me vendimet që merrte Enada.
Bije dakord apo i pranoje?
Bija dakord ose pranoja vendimet që merrte Enada. Kishte dhe momente të caktuara që ndoshta nuk mund të isha dakord edhe në aspektin e punës flasim shumë, po gjithmonë ruaja, doja atë qetësinë. Doja atë qetësi, nuk doja, nuk doja të krijoja situatat.
