Dalin pamjet e grabitjes në Muzeun e Luvrit. Video
Transmetuar më 19-10-2025, 20:46

Një video nga momenti i grabitjes në Luvër është publikuar nga rrjeti televiziv francez BFMTV.

Konkretisht, një burrë me kapuç dhe i veshur me jelek të verdhë shihet duke prerë me sharrë një vitrinë në galerinë “Apollo”.

Në vetëm 7 minuta, burra me kapuçë rrëmbyen nëntë bizhuteri të çmuara nga koleksioni i Napoleonit dhe Perandoreshës Eugenie – duke përfshirë një gjerdan, një brosh dhe një diademë – të cilat ishin të ekspozuara në Sallën Apollo të Luvrit.

Kjo është një nga dhomat më mbresëlënëse dhe historikisht të rëndësishme të muzeut, e krijuar në shekullin e 17-të.

Dy u gjetën, përfshirë kurorën e dëmtuar të Eugenias, e cila u gjet jashtë muzeut, me shumë mundësi e lënë pas nga hajdutët gjatë arratisjes së tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

