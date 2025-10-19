Egli Tako në një romancë të re? Foto

Vëmendja për Egli Takon ka qenë e madhe.
Jeta private e këngëtares ka qenë kryefjalë e mediave, për shkak të raportit që ajo krijoi me Gjestin.
Por, vetëm pak kohë më parë, ajo pranoi publikisht se gjithçka kishte përfunduar mes tyre.
E tashmë, në rrjet ka nisur të përflitet se një tjetër mashkull është shfaqur pranë Eglit në disa raste.
Në disa postime në rrjetet sociale, shfaqet Egli ku tashmë shoqërohet nga prezenca e një mashkulli enigmatik.
Nuk dihet nëse ky është një raport i ri sentimental për këngëtaren, apo bëhet fjalë për ndonjë mik apo të afërm të sajin.
Vetëm Egli ka preferuar që mos të shpërndajë asnjë detaj nga jeta private, duke preferuar që të përqendrohet vetëm tek karriera e saj si në muzikë, ashtu edhe në televizion.
Vetëm pak ditë më parë, ajo ka shpërndarë në rrjetet sociale disa buqeta me lule që ka marrë në ambientet e saj të punës.
Duke vënë në dukje faktin se kjo surprizë ishte nga fansat e saj, nuk kanë qenë të paktë edhe ata që kanë menduar se ndonjë nga këto buqeta ka qenë nga partneri i ri që ajo mund të ketë.
E duke e ditur natyrën hermetike që ajo ka, sidomos muajt e fundit për jetën private, vështirë se vetë artistja do të vendosë të na zbulojë diçka.
