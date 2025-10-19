Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama vizitë të papritur në Vlorë!
Transmetuar më 19-10-2025, 18:42

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë të panjoftuar këtë të dielë në qytetin e Vlorës. Sipas raportimeve kreu i qeverisë është ndalur për disa orë në vilat qeveritare pranë zonës së Ujit të Ftohtë.

Ende nuk dihet qëllimi zyrtar i vizitës së tij, ndërsa burime jozyrtare nuk përjashtojnë mundësinë që ajo të lidhet me zhvillimet politike të fundit dhe përgatitjet për zgjedhjet vendore në Bashkinë e Vlorës.

