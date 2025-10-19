Zjarri në Maliq/ Vajza 6-vjeçare transportohet me urgjencë drejt Tiranës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-10-2025, 16:36
Vajza 6-vjeçare anëtare e familjes Hazisllari që ju dogj banesa në Maliq, është transportuar me urgjencë drejt Tiranës. Burime nga spitali bëjnë me dije se gjendja e saj është shumë e rëndë për shkak të djegieve të shumta që ka pësuar në trup.
Nefeli Hazisllari është për momentin e vetme e mbijetuar nga kjo tragjedi.
Sipas dëshmive të fqinjëve ajo vuan nga autizmi.
