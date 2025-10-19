Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarri në Maliq/ Vajza 6-vjeçare transportohet me urgjencë drejt Tiranës
Transmetuar më 19-10-2025, 16:36

Vajza 6-vjeçare anëtare e familjes Hazisllari që ju dogj banesa në Maliq, është transportuar me urgjencë drejt Tiranës. Burime nga spitali bëjnë me dije se gjendja e saj është shumë e rëndë për shkak të djegieve të shumta që ka pësuar në trup.

Nefeli Hazisllari është për momentin e vetme e mbijetuar nga kjo tragjedi.

Sipas dëshmive të fqinjëve ajo vuan nga autizmi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...