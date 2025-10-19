Thellohet tragjedia në Maliq – Pas nënës, vdes edhe djali 14-vjeçar. Dy fëmijët vuanin nga spektri autik

Maliq, 19 tetor 2025 – Një ngjarje e rëndë me pasojë vdekjen e dy personave ka tronditur qytetin e Maliqit këtë të shtunë, pas një zjarri që përfshiu një banesë familjare në bllokun nr. 3 të qytetit.
Rreth orës 13:30, flakët përfshinë banesën e shtetasit V. A., ku ndodheshin bashkëshortja e tij, Merjeme Azislari, 38 vjeçe, dhe dy fëmijët e tyre të mitur, përkatësisht 14 dhe 6 vjeç. Të tre u nxorën nga banesa nga shërbimet zjarrfikëse dhe u transportuan menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Korçës për ndihmë mjekësore.
Fillimisht, nëna, Merjeme Azislari, humbi jetën si pasojë e asfiksisë nga tymi dhe plagëve të marra nga zjarri. Më pas, është konfirmuar edhe vdekja e djalit të saj 14-vjeçar, i cili nuk arriti t’i mbijetojë djegieve të rënda. Fëmija i vogël, 6 vjeç, ndodhet ende në spital dhe është nën kujdesin intensiv të mjekëve.
Sipas burimeve, të dy fëmijët e çiftit vuanin nga çrregullimi i spektrit autik, çka e bën këtë ngjarje edhe më të dhimbshme dhe të ndjeshme për familjen dhe komunitetin.
Shërbimet zjarrfikëse dhe ato të Policisë ndërhynë në kohë për shuarjen e flakëve dhe evakuimin e banorëve përreth, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe dokumentimin e plotë të rastit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.
Maliq / Informacion shtesë
Në vijim të informacionit të dhënë më parë, lidhur me zjarrin e rënë në banesën e shtetasit V. A., në bllokun nr. 3, Maliq, ju informojmë se:
Si pasojë e asfiksisë, ka ndërruar jetë dhe 14-vjeçari, ndërsa 6-vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit.
