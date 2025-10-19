Kuçovë/ Humb jetën 37-vjeçarja! Arsyeja është e dhimbshme

Një ngjarje e rëndë është shënuar dje në fshatin Lumas të Kuçovës.
Një 37-vjeçare ka humbur jetën pasi ka konsumuar fotoksinë.
Sipas uniformave blu, shtetasja me iniciale A.Sh., ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike.
Njoftimi i policisë:
Ditën e djeshme, shtetasja A. Sh., 37 vjeçe, banuese në fshatin Lumas, Kuçovë, dyshohet se, në gjendje të rënduar psikologjike, ka konsumuar lëndë helmuese (fotoksinë) dhe, për pasojë, ka humbur jetën.
