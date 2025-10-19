Nottingham shkarkon trajnerin vetëm pas 39 ditësh!

ANGLI – Nottingham Forest shkarkoi trajnerin Ange Postecoglou rreth 20 minuta pas humbjes 3-0 ndaj Chelseat të shtunën, vetëm 39 ditë pasi australiani mori drejtimin e ekipit.
Postecoglou nuk fitoi asnjë nga tetë ndeshjet e tij në krye, pasi zëvendësoi Nuno Espirito Santo më 9 shtator dhe pronari Evangelos Marinakis mori një vendim të pamëshirshëm pas humbjes së katërt radhazi të Forest në të gjitha garat.
“Klubi i Futbollit Nottingham Forest mund të konfirmojë se pas një sërë rezultatesh dhe performancash zhgënjyese, Ange Postecoglou është shkarkuar nga detyrat e tij si trajner kryesor me efekt të menjëhershëm”, thuhet në një deklaratë. “Klubi nuk do të bëjë komente të mëtejshme në këtë kohë.”
Ishte puna e parë e Postecoglou që kur u shkarkua nga Tottenham në fund të sezonit të kaluar, pavarësisht se udhëhoqi Spurs drejt titullit të Europa League, duke i dhënë fund mungesës së trofeve prej 17 vitesh.
Forest humbi gjashtë ndeshje dhe barazoi dy të tjera nga tetë ndeshjet e tij nën drejtimin e Postecoglou. Kjo përfshinte katër humbje nga pesë ndeshje në ligë, duke shënuar vetëm një gol gjatë këtij procesi, duke e lënë Forestin pak mbi tre ndeshjet e fundit.
