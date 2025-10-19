Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjyqtari u godit nga tifozët, ndërpritet ndeshja në La Liga
Transmetuar më 19-10-2025, 08:05

BELGJIKE – Një ndeshje e Ligës Belge Pro midis Standard Liège dhe Royal Antwerp u ndërpre, pasi gjyqtari u godit nga një kupë e hedhur nga tribunat.

Standardi udhëhiqte 1-0 në minutën e 88-të kur gjyqtari Lothar D’hondt u godit nga kupa të premten dhe vendosi t’i dërgonte lojtarët përsëri në dhomat e zhveshjes.

Liga tha në një deklaratë të shtunën se tre minutat e fundit të ndeshjes do të përfundojnë të hënën pa lejuar tifozët.

Standard tha se identifikoi personin që hodhi kupën dhe do të nisë procedurat e ndalimit të hyrjes në stadium kundër tij, si dhe një padi për kompensim. Sipas rregullave të ligës, Standard do të gjobitet me 50.000 euro.

Që nga sezoni 2023–24, çdo ndeshje e ligës belge e ndërprerë nga gjyqtarët duhet të rifillojë pa praninë e publikut, duke filluar nga minuta e ndërprerjes dhe me rezultatin siç ishte. Rregulli u prezantua për të parandaluar spektatorët të ndikojnë në rezultatin e ndeshjeve, tha liga.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...