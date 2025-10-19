Gjyqtari u godit nga tifozët, ndërpritet ndeshja në La Liga

BELGJIKE – Një ndeshje e Ligës Belge Pro midis Standard Liège dhe Royal Antwerp u ndërpre, pasi gjyqtari u godit nga një kupë e hedhur nga tribunat.
Standardi udhëhiqte 1-0 në minutën e 88-të kur gjyqtari Lothar D’hondt u godit nga kupa të premten dhe vendosi t’i dërgonte lojtarët përsëri në dhomat e zhveshjes.
Liga tha në një deklaratë të shtunën se tre minutat e fundit të ndeshjes do të përfundojnë të hënën pa lejuar tifozët.
Standard tha se identifikoi personin që hodhi kupën dhe do të nisë procedurat e ndalimit të hyrjes në stadium kundër tij, si dhe një padi për kompensim. Sipas rregullave të ligës, Standard do të gjobitet me 50.000 euro.
Që nga sezoni 2023–24, çdo ndeshje e ligës belge e ndërprerë nga gjyqtarët duhet të rifillojë pa praninë e publikut, duke filluar nga minuta e ndërprerjes dhe me rezultatin siç ishte. Rregulli u prezantua për të parandaluar spektatorët të ndikojnë në rezultatin e ndeshjeve, tha liga.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd