Sot zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, 1.8 milion qytetarë votojnë për kryetarët në 81 komuna!

Sot Maqedonia e Veriut voton për raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Votimi është hapur në orën 07:00 dhe do të mbyllet në 19:00. Qytetarët do t’u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e 81 komunave dhe anëtarët e këshillave komunalë, përfshirë edhe qytetin e Shkupit.
Procesi zgjedhor zhvillohet në 3,474 qendra votimi në të gjithë vendin, ndërsa në listën e votuesve janë regjistruar 1,832,415 qytetarë me të drejtë vote. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 grupe të pavarura qytetarësh, duke përfshirë gjithsej 309 kandidatë për kryetar komune dhe 576 lista për anëtarë këshillash.
Shkupi mban numrin më të lartë të kandidatëve për kryetar bashkie, me gjithsej 16 kandidatë që garojnë për drejtimin e kryeqytetit. Zgjedhjet po monitorohen nga 1,451 vëzhgues, prej të cilëve 807 vendorë dhe 644 ndërkombëtarë.
Sipas sondazheve, favorit për të fituar shumicën e komunave është partia në pushtet VMRO-DPMNE. Ndërkohë, opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate (LSDM), përballet ende me pasojat e krizës së brendshme pas humbjes së thellë në zgjedhjet parlamentare të majit 2024.
Garë e ngushtë pritet të jetë edhe në komunat me shumicë shqiptare. Në rreth 15 komuna, shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë, dhe beteja më e ashpër zhvillohet mes koalicionit qeveritar shqiptar VLEN dhe opozitës së bashkuar në Aleancën Kombëtare për Integrim, të udhëhequr nga BDI.
Procesi i votimit pritet të mbyllet në orën 19:00, ndërsa autoritetet zgjedhore dhe vëzhguesit ndërkombëtarë janë angazhuar për të siguruar një proces të rregullt, të qetë dhe demokratik.
