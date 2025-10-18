Iniciohen protesta anti-Trump në të gjithë Amerikën

SHBA- Opozita anti-Trump po hyn në momentin e saj më të madh deri më tani me protestat “No Kings” që janë planifikuar në të gjithë vendin. Organizatorët thonë se numri i ngjarjeve të planifikuara është rritur në më shumë se 2,700 dhe se numri i personave që shpresojnë të marrin pjesë është më shumë se dyfishuar vetëm javën e kaluar.
Protestat kanë për qëllim, siç sugjeron edhe vetë emri, të ofrojnë një pikë bashkimi për amerikanët që kundërshtojnë ose kanë frikë nga konsolidimi dhe zgjerimi i pushtetit të Trumpit.
“Populli amerikan ka arritur në një pikë ku mendon se Donald Trump nuk i respekton normat e këtij vendi për sa i përket ekuilibrit të pushtetit, respektimit të të drejtave të pakicave, respektimit të të drejtave mbi të cilat të gjithë mbështetemi, si liria e fjalës”, tha Joel Payne, zyrtari kryesor i komunikimit për MoveOn, një nga rreth 300 grupet që janë pjesë e protestës.
“Ekziston nevoja për të pohuar se në Amerikë nuk kemi mbretër – as tani, as kurrë”, shtoi Payne.
Herën e fundit që lëvizja “No Kings” organizoi një ditë të ngjashme veprimi, vlerësohet se kanë marrë pjesë rreth 5 milionë njerëz. Kjo ndodhi më 14 qershor, ditëlindjen e Trumpit dhe një ditë ku u zhvillua edhe një paradë ushtarake në Uashington, ku mori pjesë edhe presidenti.
Organizatorët duken të sigurt se këtë herë mund ta tejkalojnë numrin prej 5 milionësh. Nëse protestat tërheqin turma masive dhe vazhdojnë në mënyrë të rregullt, kjo do të jetë një qortim ndaj pretendimit themelor të Trumpit se ai është në përputhje me dëshirat e popullit amerikan.
Ndryshe, në javët e fundit, Trump, administrata e tij dhe aleatët e tij në Partinë Republikane i kanë cilësuar protestat “No Kings” në mënyrë specifike – si dhe pjesën më të madhe të opozitës së tij në përgjithësi – si antiamerikane, radikale dhe potencialisht subversive.
