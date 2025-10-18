Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bashkëpunëtorja e ngushtë e Dodik emërohet presidente e përkohshme e serbëve të Bosnjës
Transmetuar më 18-10-2025, 22:41

BOSNJE- Parlamenti i Republikës Serbe emëroi sot Ana Trishiç Babiç, një bashkëpunëtore e ngushtë e Milorad Dodikut, i cili humbi mandatin në gusht, presidente të përkohshme të entitetit.

Babiç është këshilltare e politikës së jashtme e Dodikut dhe konsiderohet bashkëpunëtore besnike e tij, dhe emri i saj u përmend në kontekstin e zgjedhjes së personit që do të drejtonte negociatat e pranimit me Bashkimin Evropian në emër të Bosnjë e Hercegovinës, raportojnë mediat boshnjake, përcjell KosovaPress.

Dodik mbeti pa mandatin e kreut të RS-së me forcën e ligjit zgjedhor pasi Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës e shpalli fajtor për moszbatimin e vendimeve të Përfaqësuesit të Lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën.

Pas kësaj, ai ia transferoi një pjesë të kompetencave presidenciale, kryesisht të lidhura me nënshkrimin e dokumenteve nënkryetarit kroat Davor Pranjiç, por doli që kjo ishte e kontestuar edhe nga pikëpamja ligjore, kështu që shumica qeverisëse në parlamentin e entitetit arriti një propozim për të emëruar një president të përkohshëm deri në zgjedhjet e 23 nëntorit.

