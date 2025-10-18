Kapen 42 kg kanabis në kufirin greko-shqiptar, katër në pranga mes tyre dhe një vajzë

GREQI- 42 kg kanabis janë kapur nga policia greke në kufi me Shqipërinë. Mediat greke shkruajnë se oficerët e policisë të Departamentit të Narkotikëve të Nëndrejtorisë së Ndjekjes dhe Hetimit të Krimeve të Kastorias, arrestuan 4 shtetas, përfshirë një grua 26-vjeçare dhe tre burra, të moshës 24, 29 dhe 44 vjeç, të gjithë grekë, për trafik droge dhe mosbindje ndaj efektivëve.
Konkretisht, në kuadër të veprimeve të synuara për të luftuar importin dhe trafikimin e narkotikëve në vend dhe pas përdorimit të duhur të informacionit dhe një operacioni të koordinuar policor, oficerët e lartpërmendur të policisë tentuan të kryenin një kontroll në 2 makina, që lëviznin në një zonë të Kosturit, të cilat nuk iu përmbajtën sinjalit të ndalimit të policisë dhe pasi rritën shpejtësinë, u larguan.
Pasoi një ndjekje, gjatë së cilës pasagjerët e një prej automjeteve, duke kaluar nëpër një zonë rurale-pyjore të Kosturit, pasi braktisën 2 çanta udhëtimi, të cilat përmbanin 39 pako me marijuanë, me një peshë totale prej 42 kg e 869 gramë, vazhduan udhëtimin e tyre drejt zonës së Kozanit.
Njëri nga mjetet me shofer dhe një pasagjer, një burrë 24-vjeçar dhe një grua 26-vjeçare, u ndaluan dhe u arrestuan. Më pas, makina tjetër me shofer dhe një pasagjer, një burrë 29-vjeçar dhe një burrë 44-vjeçar, të cilët vepronin si shoqërues, duke lehtësuar kështu transportin e drogës, u gjet dhe u ndalua gjithashtu në një zonë të Kozanit. Në total, u sekuestruan 42 kg e 869 gramë marijuanë, 2 automjete, 4 telefona celularë dhe 4 karta SIM. Përfitimi financiar i pritur nga trafikimi i mëvonshëm i kësaj sasie arrin rreth 686 mijë euro.
