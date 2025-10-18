Ndërron jetë analisti i njohur amerikan i çështjeve të Ballkanit, Janusz Bugajski

18 Tetor, 2025
SHBA- Analisti i njohur i çështjeve euroaziatike dhe Ballkanit, Janusz Bugajski, ka ndërruar jetë. Lajmin e ka bërë të ditur ish-drejtori në Zërin e Amerikës, Elez Biberaj, i cili ka shprehur dhimbje të thellë për humbjen e mikut dhe kolegut të tij të afërt.
Me anë të një njoftimi në rrjetet sociale, Biberaj shkruan se mungesa e Janusz Bugajski do të ndihet thellë nga të gjithë ata që e kanë njohur.
“U trondita dhe u pikëllova thellësisht kur mësova për ndarjen nga jeta të mikut dhe kolegut tim të afërt, Janusz Bugajski. Janusz ishte një analist brilant i çështjeve euroaziatike, një autor tepër produktiv, botimet e të cilit ndikuan thellësisht në mënyrën se si e kuptojmë rajonin, dhe një mbrojtës i palëkundur i demokracisë, qeverisjes së mirë dhe lirisë së shtypit. Ai ishte një mysafir i rregullt dhe shumë i vlerësuar në transmetimet e “Voice of America”, ku analizat e tij ishin gjithmonë të qarta, parimore dhe të thella në përmbajtje. Gjatë viteve kemi punuar së bashku në shumë projekte, veçanërisht në ato që lidhen me Ballkanin. Gjatë kësaj kohe, unë mësova ta admiroj jo vetëm për intelektin e tij, por edhe për integritetin, humorin fin dhe përkushtimin e palëkundur ndaj vlerave që ai mbronte me pasion. Mungesa e tij do të ndihet thellë nga të gjithë ne që patëm privilegjin ta njihnim dhe të punonim me të. Do të më mungojë jashtëzakonisht shumë,” shkruan Biberaj.
