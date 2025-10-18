Babai e urdhëroi, djali vrau motrën dhe e groposën te Mali me Gropa, Gjykata e Lartë lë të pandryshuar dënimin me 50 vite burg për babë e bir

Gjykata e Lartë ka lënë të pandryshuar dënimin me 50 vite burg në total për Faik dhe Shkëlzen Bucin, të dënuar për vrasjen makabre të 23-vjeçares Eglantina Buci, vajzë e familjes së tyre.
E reja u qëllua me plumb nga i vëllai dhe u gropos te Mali me Gropa në vitin 2012.
Në Gjykatën e Lartë babë e bir kërkuan të prishin dënimin e Apelit të Tiranës me nga 25 vjet secili për krimin.
Një Kolegj Penal i përbërë nga gjyqtarët Ilir Panda, Albana Boksi dhe Medi Bici vendosi të mos pranojë rekursin, duke lënë kështu në fuqi dënimin me një gjysmë shekulli në total për ta.
Krimi i ndodhur në vitin 2012 u zbardh nga drejtësia 8 vite më vonë, në vitin 2020, pasi një mik Shkëlzen Bucit, Miklar Tola, dëshmitar i krimit, vendosi ta rrëfente për autoritetet nën statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë.
Sipas hetimit, vrasja ishte bërë me porosi të babait të 23-vjeçares, Faik Buci, ndërsa ekzekutor ishte i biri, Shkëlzeni.
Motiv i vrasjes dyshohet se kishte qenë refuzimi i vajës për një fejesë të dëshiruar nga i ati dhe largimi i saj për të bashkëjetuar me dikë tjetër, jashtë dëshirës së babait dhe vëllait. Ditën e ngjarjes, Shkëlzen Buci ka thirrur të motrën për kafe. Ata janë nisur drejt Dajtit, ndërsa në makinë ndodhej edhe miku i tij, Tola. Gjatë rrugës ai ka qëlluar në sytë e mikut të tij të motrën, trupin e së cilës e groposi më pas tek Mali me Gropa.
Në Shkallën e Parë dhe në Apel masa e dënimit u bazua në parashikimet ligjore të Kodit Penal për kohën kur është kryer vepra penale.
Në vijimësi ata kanë mbajtur qëndrim mohues ndaj akuzës.
