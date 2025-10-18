Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Trump pret në Shtëpinë e Bardhë Andrea Bocellin! Tenori italian ‘performon’ brenda Zyrës Ovale
Transmetuar më 18-10-2025, 15:03

SHBA- Andrea Bocelli ka vizituar Presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Gjatë vizitë së Zyrën Ovale, Bocelli dha një performancë të improvizuar me Trump që qëndronte pas Resolute Desk ndërsa Bocelli ishte përpara, i veshur me një kostum të zi dhe me syze dielli.

“Dëgjoni këtë”, tha Trump ndërsa “Time to Say Goodbye” filloi të luhej në Zyrën Ovale.

Bocelli filloi të këndonte së bashku me këngën përpara. Një video tjetër e postuar nga Martin tregon Trumpin dhe Bocellin duke folur në tavolinën e presidentit dhe duke dëgjuar një incizim të një kënge të Bocellit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...