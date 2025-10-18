‘Një djalë me zemër të artë që nuk kërkonte kurrë telashe’! Kush ishte Hekuran Cumani, shqiptari që u vra në Itali

Një pasion për palestrën, tatuazhet, punën sezonale në Senigallia, gjatë verës dhe mbrëmjet në Perugia me miqtë. Kushëriri i tij, i kontaktuar nga Umbria24, e përshkroi Hekuran Cumanin, 23 vjeçarin shqiptar, të vrarë në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Itali, si një "djalë të qetë me zemër të artë, i cili nuk kërkoi kurrë telashe".
"Një person vërtet i mirë, i cili nuk shkaktoi kurrë probleme dhe gjithmonë shihte punët e veta", tregon kushëriri i tij, pothuajse në të njëjtën moshë dhe gjithashtu banor i Fabrianos, një lokalitet i vogël me 28 mijë banorë, në zonën e Ankonës. Sipas të afërmit, 23-vjeçari shpesh kalonte mbrëmjet e tij me miqtë, në Perugia, 59 kilometra larg,. "Shkonin për t’u argëtuar. Ai gjithmonë frekuentonte Perugian, por nuk ndodhi kurrë asgjë, sepse nuk ishte nga ata që kërkonte telashe", shtoi kushëriri i tij. Sipas djalit, është e mundur që Cumani të ketë marrë pjesë në një aktivitet të organizuar nga klubi “100Dieci” në Via Alessandro Pascoli, pak metra larg vendit ku u gjet trupi i tij, të premten në mbrëmje.
Hekurani, nuk kishte një punë të qëndrueshme për momentin, por punonte në një restorant familjar në Senigallia gjatë sezonit turistik. Viktima jetonte në Fabriano me familjen e tij dhe bënte punë të rastësishme atje gjatë dimrit. Kushëriri tha se Hekurani ishte i apasionuar pas sporteve, veçanërisht pas palestrës, dhe se i pëlqenin shumë tatuazhet.
