Aksident rrugor në ‘Mbikalimin e Plepave’ – Pesë persona dërgohen në spital

18 Tetor 2025
Një aksident automobilistik është regjistruar sot në aksin rrugor “Kavajë – Plepa”, në vendin e quajtur “Mbikalimi i Plepave”.
Sipas informacionit paraprak nga policia, në ngjarje janë përfshirë dy automjete me drejtues përkatësisht shtetasit E. B., 61 vjeç, dhe S. P., 65 vjeç.
Si pasojë e përplasjes janë lënduar të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe tre pasagjerë që ndodheshin në njërin prej automjeteve: A. D., P. P. dhe L. B. Të gjithë të dëmtuarit janë transportuar për ndihmë mjekësore në spital, ku po marrin trajtimin e nevojshëm.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.
