Aksident rrugor në ‘Mbikalimin e Plepave’ – Pesë persona dërgohen në spital
Transmetuar më 18-10-2025, 12:09

18 Tetor 2025

Një aksident automobilistik është regjistruar sot në aksin rrugor “Kavajë – Plepa”, në vendin e quajtur “Mbikalimi i Plepave”.

Sipas informacionit paraprak nga policia, në ngjarje janë përfshirë dy automjete me drejtues përkatësisht shtetasit E. B., 61 vjeç, dhe S. P., 65 vjeç.

Si pasojë e përplasjes janë lënduar të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe tre pasagjerë që ndodheshin në njërin prej automjeteve: A. D., P. P. dhe L. B. Të gjithë të dëmtuarit janë transportuar për ndihmë mjekësore në spital, ku po marrin trajtimin e nevojshëm.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.

