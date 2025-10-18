Akrepat kthehen 60 minuta mbrapa. Ja kur ndryshon ora?

Ashtu si çdo vit, kalimi nga ora verore në atë dimërore do të ndodhë të dielën e fundit të muajit tetor. Këtë vit, ndryshimi do të ndodhë në mëngjesin e së dielës, më 26 tetor 2025.
Në orën 04:00, akrepat do të kthehen një orë pas, duke u bërë sërish 03:00. Kjo nënkupton një orë më shumë gjumë për qytetarët.
Ndryshimi i orës zbatohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe në vendet që ndjekin këtë sistem, si pjesë e një politike për kursimin e energjisë.
Megjithëse ky praktikim vijon prej dekadash, debati për heqjen përfundimtare të ndërrimit të orës vazhdon të jetë aktiv në institucionet evropiane, pa një vendim përfundimtar deri më tani.
