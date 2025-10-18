Renditja e 12 shenjave të horoskopit sipas Paolo Fox – E shtunë, 18 tetor 2025

– Shenjat me fat: Akrepi, Peshorja, Ujori
– Në zonë të balancuar: Luani, Peshqit, Demi
– Të lodhur ose të tensionuar: Shigjetari, Dashi, Gaforrja, Binjakët, Virgjëresha, Bricjapi
Një ditë me energji të përziera: disa shenja ndriçojnë me fat dhe vendosmëri, ndërsa të tjerat përballen me tensione, pasiguri apo nevojë për reflektim.
Kjo është renditja e plotë e Paolo Fox për sot, nga më me fatja deri te ajo që duhet të bëjë kujdes.
1. Akrepi – Fitore, guxim dhe energji veprimi
Qielli është në anën tënde dhe çdo iniciativë mund të të çojë drejt suksesit. Intuita dhe dëshira për të vepruar janë armët e tua më të forta. Edhe dashuria fillon të marrë jetë pas një periudhe të qetë.
+ Dashuria në rritje, energji dhe vendosmëri të admirueshme.
—
2. Peshorja – Rikthim i qetësisë dhe harmonisë
Venusi në shenjë i jep ndjeshmëri, qartësi dhe mundësi për pajtime. Dashuria rigjenerohet dhe marrëdhëniet përmirësohen.
+ Hyrje në një fazë të re emocionale dhe balancë shpirtërore.
—
3. Ujori – Qetësi pas stuhisë
Pas tensioneve të muajve të fundit, sot vjen një frymë qetësie. Venusi dhe Hëna të mbështesin në ndjenja dhe harmoni.
+ Lidhje të qëndrueshme dhe energji pozitive.
—
4. Luani – Ambicie dhe rikuperim
Yjet favorizojnë suksesin në punë dhe përpjekjet për të arritur objektivat. Dashuria përfiton nga një Venere miqësore që sjell pasion dhe projekte të përbashkëta.
+ Shans për afirmim dhe kthim të energjisë.
—
5. Peshqit – Ditë introspektive por premtuese
Yjet premtojnë sukses afatgjatë dhe arritje personale. Kujdes me polemikat e vogla: qëndro i qetë dhe gjithçka do të ecë në favorin tënd.
+ Projekte të suksesshme dhe stabilitet emocional.
—
6. Demi – Balancë mes emocioneve dhe realitetit
Lodhja financiare apo ligjore të shqetëson, por dashuria hap një dritare të re. Kërko qetësinë, jo kontrollin.
+ Mundësi për rikuperim sentimental.
—
7. Shigjetari – Kujdes me debatet familjare
Yjet paralajmërojnë tensione, por edhe mundësi për pajtime. Nga 6 nëntori fillon një periudhë pasionale.
+ Ndjenja të forta, por kërkohet maturi dhe sinqeritet.
—
8. Dashi – Dëshira për sukses, por lodhje e lartë
Je nën presion nga puna dhe garat, por energjia jote është e fortë. Duhet pak pushim dhe më shumë kujdes në marrëdhënie.
+ Forcë e madhe fizike, por rrezik stresi.
—
9. Gaforrja – Venusi krijon tensione në dashuri
Dita kërkon qetësi dhe aftësi për të dëgjuar. Mos nxito në vendime sentimentale, dhe gjej kohë për familjen.
+ Mundësi për pajtim, por vetëm me durim.
—
10. Binjakët – Mosmarrëveshje dhe mungesë komunikimi
Fjalët keqkuptohen lehtë dhe durimi është i pakët. Sot shmang debatet: nesër situata qetësohet.
+ Kujdes me komunikimin dhe luhatjet e humorit.
—
11. Virgjëresha – Kritikë e tepërt, lodhje emocionale
Hëna rrit ndjesinë kritike dhe mund të krijojë distanca me të tjerët. Përpiqu të jesh më tolerant dhe i hapur.
+ Analizë e mirë, por rrezik ftohtësie emocionale.
—
12. Bricjapi – Lodhje dhe presion nga përgjegjësitë
Je i mbingarkuar dhe ndjen stres nga detyrimet e shumta. Kujdes me nervat dhe përpiqu të pushosh.
+ Kërkon stabilitet, por trupi kërkon pushim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd