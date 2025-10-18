Paolo Fox: Tre shenjat që duhet të bëjnë kujdes këtë të shtunë 18 tetor 2025

Një ditë për reflektim, durim dhe vetëkontroll. Yjet sot paralajmërojnë disa tensione të vogla dhe keqkuptime të mundshme për disa shenja.
Nuk është një ditë për vendime impulsive apo përballje, por për qetësi dhe mençuri.
Ja cilat janë shenjat që duhet të hapin sytë dhe të ruajnë energjinë e tyre.
Binjakët – Rrezik keqkuptimesh dhe lodhje komunikimi
Sot, mungesa e komunikimit mund të bëhet burim nervozizmi, sidomos në marrëdhënie personale ose familjare. Disa njerëz rreth teje duket se nuk të kuptojnë ose bëjnë sikur nuk të dëgjojnë, gjë që mund të ndezë tensione.
Yjet të këshillojnë të shmangësh debatet dhe të mos marrësh çdo fjalë për sulm. Merr frymë, shpjego gjërat me qetësi dhe mos lejo që irritimi të shkatërrojë raportet e rëndësishme. Më mirë prit nesër për biseda të rëndësishme.
Këshilla e ditës: Mos reago me nxitim, dëgjo më shumë se sa flet.
Rreziku kryesor: Konflikte të kota në komunikim.
Gaforrja – Ndjenja të përziera dhe pasiguri në marrëdhënie
Venusi po sjell një frymë nervozizmi në jetën tënde sentimentale. Mund të ndihesh i distancuar nga partneri ose të kesh përshtypjen se nuk kuptoheni si më parë. Edhe në familje, raportet kërkojnë më shumë kujdes dhe durim.
Mos merr vendime nën ndikimin e emocioneve momentale: sot më mirë dëgjo, kupto dhe mos kërko zgjidhje të menjëhershme. Qetësia do të vijë, por vetëm nëse shmang polemikat dhe dramat e panevojshme.
Këshilla e ditës: Fjalët e buta vlejnë më shumë se çdo kritikë.
Rreziku kryesor: Lodhje emocionale dhe mosmarrëveshje familjare.
Virgjëresha – Kritikë e tepërt dhe mungesë tolerance
Hëna sot ngre lart ndjesinë tënde kritike, por rrezikon të ecesh në një fije të hollë mes analizës dhe nervozizmit. Mund të gjykosh shumë shpejt njerëzit përreth ose të kërkosh përsosmëri në çdo gjë.
Përpiqu të mos e kthesh çdo situatë në analizë të pafund. Lësho pak kontrollin dhe lejo që gjërat të ndodhin me natyrshmëri.
Edhe në dashuri, më shumë mirëkuptim e më pak fjalë të ashpra do ta bëjnë ditën më të lehtë.
Këshilla e ditës: Mos kërko përsosmëri, kërko mirëkuptim.
Rreziku kryesor: Kritikë e tepërt që mund të largojë njerëzit e dashur. /noa.al
