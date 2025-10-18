Horoskopi i Paolo Fox për sot, 18 tetor 2025

Lexoni horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e shtunë, 18 tetor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Kemi mbërritur në të shtunën e 18 tetorit, një ditë me yje të veçanta, sepse Hëna, gjatë këtyre orëve, do të bëhet disi e ndërlikuar, veçanërisht nesër. Kjo fundjavë duhet përjetuar me lehtësi, sidomos nëse ke vënë re se kohët e fundit disa çështje pune kanë marrë tepër vend në jetën tënde. Nuk është faji yt – ekziston një ndjenjë konkurrimi, dëshira për të dalë i pari, e përzier me kritikat e ashpra të disa personave që mund të të kenë bezdisur.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Ndoshta ndihesh i tërhequr nga angazhimet dhe nga nevoja për të qenë më i miri, por pyet veten nëse e gjithë kjo presion i shërben vërtet lumturisë tënde. Nuk ke pse të provosh çdo ditë vlerën tënde. Lejoji vetes pak frymëmarrje, mos i merr kritikat me shumë peshë dhe përqafo pak lehtësinë që ke harruar kohët e fundit. Sot përpiqu të shkëputesh nga gara për sukses dhe afrohu më shumë me veten. Vetëm kështu do të dish të vlerësosh fitoret pa lejuar që ankthi të të prishë qetësinë.
—
Demi
Duhet të mbash të hapura dyert e dashurisë, jo vetëm sepse pjesa e parë e tetorit ka qenë e favorshme, por edhe sepse ka nevojë për ndjenja të mira dhe një rikuperim emocional. Çështjet ligjore dhe financiare mund të kenë qenë burim stresi muajt e fundit. Kujtoj gjithashtu se Mërkuri dhe Marsi janë ende në një pozicion të trazuar, ndaj nëse ke shqetësime praktike, është e domosdoshme të rigjesh ekuilibrin emocional.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Shpesh përfshihesh shumë në problemet konkrete dhe harron rëndësinë e emocioneve të sinqerta. Tani ka ardhur momenti të përmirësosh atë që ndien, jo vetëm atë që zotëron. Hap zemrën me sinqeritet, edhe nëse përvoja e së kaluarës të ka bërë më të kujdesshëm. Kjo do të të ndihmojë të përballesh me të ardhmen me forcë të brendshme dhe pa harruar se lumturia lind nga balanca midis zemrës dhe arsyes.
—
Binjakët
Ata që bëjnë gjithmonë të njëjtat gjëra janë të mërzitur, dhe dita e sotme tregon një mungesë dëshire për t’u angazhuar; ose ndoshta ke shumë dëshirë për të bërë, por je rrethuar nga njerëz pa motivim. Këtu flitet për mungesë komunikimi, sidomos në familje, nëse dikush nuk të kupton apo bën sikur nuk të dëgjon, aq më tepër me afrimin e një tranziti të ndërlikuar të Mërkurit. Kështu që ditë si kjo duhen përdorur për të rifituar komunikimin në çift. Për pjesën tjetër, nesër yjet do të jenë më të favorshme.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Komunikimi është arma jote më e fortë, por ndonjëherë e merr si të mirëqenë, sidomos me njerëzit më të afërt. Tani është momenti të dëgjosh pa gjykim dhe të flasësh me sinqeritet, madje edhe të pranosh heshtjet e tjetrit. Mendo nëse po hapesh me të vërtetë apo po fshihesh pas humorit dhe ironisë. Vetëm kështu do të arrish të tejkalosh distancat emocionale dhe të rigjesh kënaqësinë e bashkëndarjes së përditshme.
—
Gaforrja
Shpresoj që të ketë lindur një pasion i ri – qoftë në punë apo në jetën personale, nuk ka rëndësi. Ata që janë në çift mund ta përdorin këtë periudhë për të kuptuar çfarë nuk funksionon. Prej disa ditësh, Afërdita ka filluar një tranzit nervoz. Nuk do të thotë që të gjitha çiftet janë në krizë, por mund të lindin keqkuptime për arsye të vogla ose distanca për shkak të çështjeve personale. Marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve kërkojnë vëmendje të veçantë sot. Nëse ka gjëra për t’u thënë, kjo e shtunë është e përshtatshme për t’i shprehur emocionet e fshehura.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Mos ki frikë nga tensionet – janë momente të vlefshme për të bërë qartësi. Jepi vetes hapësirë për të shprehur nevojat e tua, por dëgjo edhe ata që ke pranë. Kjo periudhë mund të ndihmojë në krijimin e marrëdhënieve më të sinqerta dhe më të thella, jo vetëm me të dashurit, por edhe me vetveten.
—
Luani
Qëllimet që i vendos vetes janë gjithmonë të vështira, sepse do të testosh vazhdimisht veten. Janë të paktë ata të lindur në Luan që kënaqen me një situatë të qëndrueshme; ambicia dhe dëshira për të dalë në pah janë tipare të natyrshme për ty. Prandaj, edhe ata që kanë një ide të bukur duhet ta ndjekin pa frikë. Qielli është premtues për dashurinë: me Afërditën përsëri të favorshme, mund të lindë një projekt fitimtar.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Energjia jote e pashtershme është dhuratë, por mos harro të shijosh fitoret që ke arritur tashmë. Sot gjej kohë për t’i ndarë ëndrrat me ata që të duan, sepse vetëm përmes bashkëpunimit mund të arrish suksesin e vërtetë që sjell kënaqësi shpirtërore, jo vetëm lavdi personale.
—
Virgjëresha
Sot Hëna sjell një ndjesi kritike ndaj disa njerëzve përreth teje. Në të vërtetë, ndonjëherë kalon periudha ku ke nevojë për ngrohtësi dhe dëgjim, por duhet të përpiqesh të shohësh edhe nga këndvështrimi i të tjerëve. Nuk është gjithmonë e lehtë të të kuptojnë, sepse mendimet e tua janë komplekse dhe ndonjëherë të mbyllura brenda teje. Prandaj sot duhet të tregohesh më i hapur ndaj të tjerëve, pa krijuar tensione, sidomos në dashuri.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Virgjëreshë, ndalo pak dhe mos gjyko kaq ashpër. Njerëzit përreth mund të të befasojnë nëse u jep mundësinë. Nuk ke pse të kesh gjithmonë kontrollin apo përgjigjen e saktë. Sot mund të mësosh shumë duke dëgjuar me vërtetësi dhe duke ndarë ndjenjat pa frikë. Kështu krijohen lidhje më të ndjeshme dhe më njerëzore.
—
Peshorja
Shpresoj që konfirmimet e pritura të mbërrijnë. Nesër do të kemi një Hënë të bukur që prek shenjën tuaj, ndaj kjo fundjavë lind nën shenja të mira. Sigurisht, intoleranca mbetet, sepse me Jupiterin kundër, në punë ke bërë më shumë seç duhej dhe edhe në planin personal ka pasur shumë vështirësi. Megjithatë, tani flasim për dashurinë, sepse me Afërditën në shenjë favorizohen takimet e reja, sidomos lidhjet e lehta apo fillestare. Shpresoj që tashmë në zemrën tënde të ketë lindur një ndjenjë e bukur.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Ndoshta ke ende shumë dyshime e tensione, por sot përpiqu të lësh vend për emocionet pa menduar gjithmonë për detyrimet. Lejoji vetes të jetosh dashurinë me lehtësi — kjo është një forcë e madhe për ty. Mos kërko përgjigje të menjëhershme për çdo ndjenjë: çdo emocion ka ritmin e vet, edhe kur duket se vonon. Jepi kohë ndjenjave të piqen, sepse premtimi për stabilitet është më afër seç mendon.
—
Akrepi
Sa më shumë i afrohemi nëntorit, aq më shumë planetët kalojnë në shenjën tënde. Unë e them gjithmonë: astrologjia duhet jetuar, jo vetëm pritur! Prandaj më mirë është të veprosh sesa të rrish duke parë se çfarë ndodh. Fundi i muajit sjell një qiell shumë premtues. Kërkesa, marrëveshje, kontrata apo propozime mund të bëhen realitet. Kush ka në duar një çështje të rëndësishme, do të marrë lajme pozitive. Edhe dashuria po zgjohet ndjeshëm.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Ndonjëherë heziton të rrezikosh, por tani është koha e duhur për të ndërmarrë hapa konkretë. Energjia planetare është në anën tënde: mos prit që të tjerët të vendosin për ty. Vetëm duke vepruar mund të marrësh frytet që ke pritur gjatë, qoftë në dashuri apo në punë. Beso tek instinkti yt — është arma jote më e fortë dhe do të të udhëheqë drejt suksesit.
—
Shigjetari
Nëse kanë pasur keqkuptime në familje, duhet të jesh i kujdesshëm, sepse si shenjë zjarri arrin të durove deri në një pikë, pastaj shpërthen. Siç ndodhi dje me pak nervozizëm, edhe kjo e shtunë lind me disa dyshime. Do të ishte mirë të zgjidhje mosmarrëveshjet e vogla, sidomos ato që kanë lindur në dashuri në fillim të shtatorit. Një miqësi e re që mund të lindë tani, pas 6 nëntorit kur Afërdita hyn në shenjën tënde, mund të kthehet në diçka shumë të rëndësishme.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Mos lejo që krenaria apo frika nga debatet të të privojnë nga pajtimet e nevojshme. Sot, sinqeriteti është çelësi për të rivendosur paqen në familje apo dashuri. Mos ki frikë të tregosh emocionet: guximi nuk qëndron vetëm në punë, por edhe në aftësinë për të lënë mënjanë egon dhe për të rifilluar nga komunikimi i sinqertë me të dashurit.
—
Bricjapi
Nuk ndalesh asnjë çast. Ke shumë përgjegjësi dhe ndonjëherë ke frikë se mos zhgënjen ata që të kanë besuar, gjë që tregon karakterin tënd të fortë. Por duhet të përballesh edhe me stresin, që është shumë i lartë tani dhe mund të zgjasë edhe nesër. Kjo e shtunë është e mirë për të folur hapur, për të hequr iluzione të kota dhe për të bërë qartësi. Ke shumë ide e projekte, dhe kjo e rrit figurën tënde, por të lodh shumë.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Mos ki frikë të tregosh lodhjen apo pasiguritë. Njerëzit që të respektojnë e vlerësojnë përkushtimin tënd, por edhe ti ke nevojë për pushim. Kujdes me prioritetet: mos u ngarko me detyra që s’janë të tuat. Duke vendosur kufij të qartë dhe duke gjetur ritmin tënd, do të arrish rezultate më të qëndrueshme dhe do të ruash qetësinë mendore që të nevojitet.
—
Ujori
Për Ujorët, teprica e xhelozisë apo sentimentalizmit të tepërt nuk shkon. Këtë e dinë mirë ata që në korrik apo gusht kanë kaluar një krizë. Nëse je ende me të njëjtën person, do të thotë se ke rifituar ekuilibrin. Sot yjet janë pozitivë: Afërdita është në pozicion të favorshëm dhe nesër Hëna do të jetë aleate. Kjo fundjavë sjell ndjenja të bukura dhe një rigjallërim të dashurisë. Gjithçka sipërfaqësore do të largohet.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Tani është momenti për të rivendosur stabilitetin pas periudhës së trazuar. Shijoje qetësinë, mos krijo tensione të panevojshme. Lëre pas të kaluarën dhe shiko partnerin me sy të rinj: besimi dhe liria janë dhuratat më të mëdha që mund t’i japësh vetes dhe atij që do.
—
Peshqit
Në përgjithësi yjet janë në anën tënde, por sot mund të tregohesh tepër i ndjeshëm ose i lëndueshëm. Është normale, sidomos nëse ndihesh i keqkuptuar nga të tjerët. Mos u ndal, por nëse bisedat kthehen në debate, më mirë prit, sepse nesër do të jesh më i qetë. Ti je person që ndihmon të tjerët me zemër, por kur e kupton se dikush po abuzon me mirëkuptimin tënd, është e drejtë të vësh kufij.
Reflektime dhe shpjegim mbi qiellin e sotëm:
Bujaria jote është e madhe, por duhet të kujdesesh më shumë për veten. Mos harro të dëgjosh edhe nevojat e tua, jo vetëm ato të të tjerëve. Sot është ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet që vlejnë vërtet dhe për të vendosur kufij të shëndetshëm. Edhe ti meriton të kuptohesh dhe të respektosh veten ashtu siç respekton të tjerët. /noa.al
