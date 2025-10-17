Përfshihet nga flakët hoteli në “Don Bosko”, evakuohen klientët dhe stafi

Një hotel në zonën e “Don Boskos” në Tiranë është përfshirë nga flakët mbrëmjen e kësaj të premteje, dyshohet pas një defekti elektrik.
Policia thotë se ka nxituar drejt vendngjarjes, duke kryer evakuimin e klientëve dhe stafit të hotelit, ndërsa aktualisht po punohet për shuarjen e flakëve. Është e paqartë nëse bëhet fjalë për zjarr me përmasa të mëdha.
Njoftimi i Policisë:
Rreth orës 20:50, në rrugën “Don Bosko”, dyshohet se si pasojë e një defekti elektrik në pjesën e lavanderisë, ka rënë zjarr në katin e parë të një hoteli.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë evakuar personat që ndodheshin brenda hotelit, si dhe shërbimet zjarrfikëse, që bënë të mundur fikjen e zjarrit.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd