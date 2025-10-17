‘Lamtumirë’ celularë! Po vjen teknologji e re!

Fundi i telefonave celularë, siç i njohim ne, po afron. Por çfarë do t’i zëvendësojë ata në të ardhmen e afërt? 30 vjet më parë, askush nuk e imagjinonte se një telefon i vogël në pëllëmbën e dorës do të bëhej po aq i domosdoshëm sa çelësat ose portofoli ynë. Megjithatë, sot, telefonat inteligjentë tashmë po fillojnë të duken… të vjetëruar.
Gjigantët e teknologjisë po përgatiten për epokën pas celularëve, ku ekranet do të zhduken nga xhepat tanë dhe do të zëvendësohen nga pajisje të realitetit të shtuar (AR) që mund të vishen, siç janë syzet, orët, kufjet apo edhe byzylykët.
Themeluesi i Facebook dhe drejtuesi i Meta-s, Mark Zuckerberg, ka investuar miliarda dollarë në të ashtuquajturin metaverse, një hapësirë dixhitale ku njerëzit punojnë, komunikojnë dhe argëtohen në një mënyrë më natyrale sesa në një ekran të thjeshtë celulari.
Në qendër të këtij vizioni janë syzet Orion AR, të cilat “Meta” i ka zhvilluar gjatë viteve të fundit. Orion nuk është thjesht një tjetër pajisje që vishet, pasi është e lidhur me një byzylyk inteligjent që lexon sinjalet muskulore të dorës dhe i shndërron lëvizjet në komanda, duke i lejuar përdoruesit të manipulojë mjedisin e tij dixhital pa mbajtur asgjë.
Produkti pritet të prezantohet në një projekt pilot në vitin 2026, me një çmim deri në 10,000 dollarë, të paktën fillimisht.
Për përdoruesit e zakonshëm, “Meta” po planifikon një version më të përballueshëm, të quajtur Artemis, i cili do të jetë më i vogël, më i lehtë dhe më praktik. Sipas parashikimeve, mund të dalë në shitje deri në vitin 2027. Gjenerata e ardhshme e pajisjeve nuk do të kufizohet vetëm te syzet. Po vijnë kufjet me një kamera të integruar dhe inteligjencë artificiale që do të analizojnë mjedisin në kohë reale.
Orët e reja inteligjente do të lidhen direkt me syzet, duke formuar një ekosistem të plotë të ndërlidhur që nuk do të ketë nevojë për një telefon celular për të funksionuar. Ideja është të na transportojë në një epokë ku teknologjia “zhduket” nga duart tona dhe bëhet një zgjatim i trupave dhe mjediseve tona.
Vetë Zuckerberg ka deklaruar se telefonat inteligjentë ishin vetëm një fazë kalimtare në rrjedhën e teknologjisë. Sot ato janë qendra e komunikimit, argëtimit dhe organizimit të jetës sonë, por forma e tyre fizike kufizon imagjinatën e kompanive.
Meta, Apple, Google dhe Microsoft po investojnë tashmë shuma të mëdha parash në inteligjencën artificiale dhe realitetin e shtuar, duke synuar të krijojnë hapin e madh të radhës. Pengesa e vërtetë për këtë tranzicion është një: Njerëzit! E ardhmja teknologjike është gati, pyetja është nëse ne jemi gati.
Sfida më e madhe, siç e pranojnë vetë inxhinierët e Metë-s, nuk është zhvillimi i pajisjeve ose softuerëve, por si t’i bindësh përdoruesit të heqin dorë nga telefonat e tyre celularë.
