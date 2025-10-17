‘Haga është jashtë kontrollit’! Richard Grenell ndan pamjet nga protesta në Tiranë për ish-krerët e UÇK-së

Tiranë- Sot në Tiranë u zhvillua një protestë madhështore për lirimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Me mijëra shqiptarë nga të gjitha trevat shqip-folëse u mblodhën në kryeqytetin shqiptar, në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës.
Për këtë protestë ka reaguar edhe Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për kriza globale.
Duke shpërndarë pamjet e protestës në Tiranë, Grenell shkruan se Gjykata e Speciale e Hagës është jashtë kontrollit.
“Kjo është ajo që Jack Smith bëri”, shkruan Grenell duke iu referuar prokurorit që urdhëroi arrestimin e Hashim Thaçit.
Gjatë protestës në Tiranë u theksua fakti se akuzat ndaj ish-krerëve të UÇK-së janë të fabrikuara nga qarqe ruse dhe serbe.
