‘Haga është jashtë kontrollit’! Richard Grenell ndan pamjet nga protesta në Tiranë për ish-krerët e UÇK-së
Transmetuar më 17-10-2025, 19:45

Tiranë- Sot në Tiranë u zhvillua një protestë madhështore për lirimin e ish-krerëve të UÇK-së.

Me mijëra shqiptarë nga të gjitha trevat shqip-folëse u mblodhën në kryeqytetin shqiptar, në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës.

Për këtë protestë ka reaguar edhe Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për kriza globale.

Duke shpërndarë pamjet e protestës në Tiranë, Grenell shkruan se Gjykata e Speciale e Hagës është jashtë kontrollit.

“Kjo është ajo që Jack Smith bëri”, shkruan Grenell duke iu referuar prokurorit që urdhëroi arrestimin e Hashim Thaçit.

Gjatë protestës në Tiranë u theksua fakti se akuzat ndaj ish-krerëve të UÇK-së janë të fabrikuara nga qarqe ruse dhe serbe.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

