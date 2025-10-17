Gjykat e Elbasanit cakton 5 masa ‘arrest në burg’, 1 ‘arrest në shtëpi’ dhe 8 ‘detyrim paraqitje’ për të ndaluarit e operacionit ‘FAST’

17 Tetor, 20250- Sot, më datë 17 tetor 2025, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan ka përfunduar shqyrtimin gjyqësor për 14 të ndaluarit në kuadër të operacionit të koduar “FAST” dhe ka shpallur vendimin për masat e sigurimit personal ndaj tyre.
Pas shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja znj. Megi Strakosha, vendosi:
– **5 masa sigurimi “arrest në burg”** për shtetasit: – S.M. – A.K. – M.S. – E.Ç. – E.D.
– **1 masë sigurimi “arrest në shtëpi”**, për një afat 60-ditor për shtetasin: – E.T.
– **8 masa sigurimi “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”** për shtetasit: – H.M. – E.C. – T.Z. – B.M. – B.H. – J.M. – A.D. – (për E.T. gjithashtu është vendosur detyrim paraqitje si masë plotësuese)
Për secilin prej tyre janë përcaktuar afate dhe kushte të ndryshme paraqitjeje pranë policisë gjyqësore, sipas parashikimeve të nenit 234 të Kodit të Procedurës Penale.
Gjithashtu, për të miturin J.Z., gjykata vendosi se arrestimi në flagrancë ishte i paligjshëm dhe urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij.
Lirimi i menjëhershëm u urdhërua edhe për personat ndaj të cilëve nuk u caktua masa “arrest në burg” apo “arrest në shtëpi”, nëse nuk mbahen për shkak të ndonjë procedimi tjetër penal.
Për zbatimin e vendimit u ngarkuan Prokuroria dhe Policia Gjyqësore pranë Gjykatës së Elbasanit.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, brenda 5 ditëve nga njoftimi i tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd