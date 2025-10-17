Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Liria ka emër’! Mbyllet protesta për UÇK në Tiranë
Transmetuar më 17-10-2025, 18:29

TIRANË- Protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në sheshin Skëndërbej në Tiranë është mbyllur. Në tubimin "LIRIA KA EMËR" morën pjesë figura politike të Kosovës dhe deputetët e Partisë Socialiste nga Shqipëria.

Nga sheshi Skëndërbej mbajtën fjalën ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Moisiu, Kreu i BDI-së Ali Ahmeti dhe Kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati.

Të pranishëm ishin edhe studentë nga Kosova, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi dhe figura të tjera të njohura në Kosovë.

