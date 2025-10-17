Edi Rama reagon për tubimin e UÇK-së në Tiranë

Edhe pse nuk mori pjesë fizikisht në protestë, kryeministri Edi Rama ka reaguar me anë të një postimi në Facebook lidhur me organizimin e Tiranës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në paraburgim në Hagë.
Ai ka shpërndarë një video nga sheshi “Skënderbej”, teksa duken një numër i lartë protestuesish nga Kosova dhe Shqipëria, të veshur kuq e zi dhe me simbole të UÇK-së.
Bashkangjitur me videon, Rama shkruan: “Zemra plot”.
